Продажа Скавыша «Шахтеру» — индикатор нужды, а интерес к Юсову напоминает агонию. Как БАТЭ теряет величие

БАТЭ мог сохранить Скавыша до зимы, но потерять его свободным агентом. Футболист отказался продлевать контракт с Борисовом, а с Солигорском согласовал предварительный, который вступил бы в силу с января 2022 года.

Таким образом, «желто-синие» оказались перед сложным выбором и решили воспользоваться последней возможностью заработать на Скавыше. Мои источники утверждают, что БАТЭ заработал на форварде не меньше 250 тысяч долларов. Некоторые считают, что даже больше. При прочих равных это хорошая сделка по игроку, контракт был на исходе.

А что получает «Шахтер»?

Лучшего нападающего с беларусским паспортом, который поможет не только в чемпионате, но и в Лиге конференций, где перед командой стоит задача попасть в группу. Ожидается, что клуб успеет заявить футболиста уже под матчи c люксембургской «Фолой».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRihnEQh6yo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRihnEQh6yo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRihnEQh6yo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Shakhtyor Soligorsk (@fcshakhterby)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прямо сейчас Роману Григорчуку предстоит подумать, как одновременно разместить на поле Скавыша и Дембо Дарбо, но не будем забывать, что в БАТЭ Макса часто использовали на фланге. Впрочем, это задача на ближайшее время: «Шахтер» планирует продажу Дарбо, изучая предложения. Вполне возможно, это произойдет в нынешнем сезоне — тогда Скавыш моментально станет фронтменом солигорской атаки.

Безусловно, «Шахтер» продолжает наращивать мощь, но пока только на внутренней арене, где разрыв между «горняками» и остальными только увеличивается.

«Шахтер» предложил Скавышу долгосрочный контракт.

По сумме контракта писали ранее — примерно такой же от Солигорска минувшей зимой получил Игорь Стасевич (приблизительно 200 тысяч долларов в год без бонусов). Конечно, финансовый аспект — одна из причин перехода, но и срок контракта — тоже.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BRZCmLGmcx8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По моей информации, «Шахтер» подписал Скавыша на 2.5−3.5 года. Для 31-летнего футболиста это роскошное предложение в возрасте, когда хочется подписать последний мощный контракт в карьере и обезопасить свое будущее. Плюс переход в лучший клуб страны, который имеет все шансы установить гегемонию. Топ-вариант, выбор Скавыша понятен.

Скавыша в БАТЭ заменит не Соловей, а Юсов?

Украинский нападающий очень близок к переезду на «Борисов-Арену». Виталий Жуковский хорошо знаком с возможностями игрока: во второй половине прошлого сезона они вместе работали в «Ислочи», где Юсов перезагрузил карьеру: 6+1 в 13 матчах. Зимой нападающий пробовал трудоустроиться в казахстанском «Таразе», но не подошел тренеру и вернулся в «Ислочь», где стал лидером обновленной команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQD4rrGHWIQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQD4rrGHWIQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQD4rrGHWIQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольный клуб Ислочь (@fcisloch)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Значит ли приход Юсова отказ от Соловья? Вполне возможно, Андрей еще окажется в БАТЭ, но в Борисове сомневаются относительно трансферной стоимости: «Гомель» хочет за своего лучшего бомбардира 100−150 тысяч долларов. Руководство БАТЭ считает, что это слишком большие деньги за игрока, который до этого сезона три с половиной года провел в первой лиге (46 голов в 86 матчах за «Слоним» и гомельский «Локомотив»). Вероятно, БАТЭ будет пробовать сбить ценник. На данный момент мои источники оценивают трансфер как маловероятный.

Ждать ли в Борисове Беленького и Бордачева?

Интерес есть, но вряд ли эти переходы состоятся. «Торпедо-БелАЗ» просит деньги за Бордачева, а Беленький принадлежит словацкому ДАКу, который после успешной аренды украинца в Бресте вполне может продлить футболиста.

Платить за игроков БАТЭ на данный момент не готов. Говорят, Борисов может вернуться к кандидатуре Беленького в конце сезона. Бразилец Аллеф, прибывший в Борисов на просмотр, пока не убедил в своей необходимости.

Впереди у БАТЭ сложные времена.

Это было очевидно еще во второй половине прошлого года. Прямо сейчас БАТЭ уступает не только «Шахтеру», но и тем более себе образца десятых. Представить тогда переходы Филипенко, Стасевича и Скавыша из Борисова в Солигорск было просто невозможно.

В 2011-м БАТЭ купил у «Шахтера» Дениса Полякова за 600 тысяч долларов — по-прежнему самый крупный внутренний переход белоруса. «Шахтер» в разные годы подписывал Эдгара Олехновича и четырех Александров — Павлова, Юревича, Алумону и Володько (транзитом через Казахстан) — в разной степени важных футболистов в истории БАТЭ, но которые на момент переходов были не нужны борисовскому клубу и явно находились не на пике возможностей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ6iV3MA-_D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ6iV3MA-_D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ6iV3MA-_D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольны клуб БАТЭ Барысаў (@fcbate)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Времена изменились, а клубы, такое ощущение, поменялись местами: «Шахтер» забирает лучших, а БАТЭ работает в дико ограниченных условиях. Ждать от «желто-синих» борьбы за титул и еврокубки в такой ситуации — слишком наивно, а их возможное (да, команда Жуковского все еще в игре) чемпионство можно будет назвать сенсацией, учитывая громадную разницу в ресурсах между Солигорском и Борисовом.

БАТЭ мог сохранить Скавыша до конца сезона, чтобы иметь больше шансов на золото и в Лиге конференций? Мог. Продажа лучшего бомбардира — показатель, что хоть какой-то заработок для клуба сейчас на первом месте. Но о каких амбициях тогда может идти речь? Ведь это продажа не за пределы страны, а прямому конкуренту.

Юсов как замена Скавышу и в целом список трансферных целей БАТЭ — еще один показатель, что дела в клубной бухгалтерии не в порядке. Это раз. В Борисове знали о вероятном уходе Максима с зимы, но за полгода так и не подготовились к этому. Это два. В итоге — Юсов, качественный игрок, но почувствуйте разницу. В моем представлении, Борисов работает на рынке панически и без структуры — опять же, со скидкой на возможности.

К сожалению, после смерти Анатолия Капского БАТЭ движется по нисходящей, что только подчеркивает управленческий талант самого сильного менеджера белфутбола. Без него клуб явно не справился с вызовом брестского «Динамо», а потом и «Шахтера». А дальше, увы, будет еще хуже. Зимой клуб, вероятно, покинут балканцы, а также Антон Чичкан и Евгений Яблонский. Достойно заменить всех этих футболистов возможным не представляется.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRimYzjD5Sf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRimYzjD5Sf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRimYzjD5Sf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольны клуб БАТЭ Барысаў (@fcbate)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Филипенко, Стасевич, а теперь и Скавыш — очень крутые и масштабные сделки от «Шахтера». Это демонстрация силы и благополучия. Пожалуй, единственное бесхлопотное место на футбольной карте страны. Только пока это работает на укрепление позиций на внутренней арене. Вполне возможно, «Шахтеру» удастся установить гегемонию на ближайшие годы, но так ли много во всем этом смысла без успеха в еврокубках?

Да, клубы поменялись ролями, но до праймового БАТЭ «Шахтеру» пока невероятно далеко.