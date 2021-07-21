В Гане игрок намеренно забил два автогола, чтобы помешать договорному матчу

Футболист вышел со скамейки запасных и забил два автогола в последние 12 минут, в результате чего его клуб проиграл 0:7. Видеозаписи автоголов стали вирусными в социальных сетях, так как защитник даже не пытался придать естественный вид этим забитым мячам.

«После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал своему тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу пари. Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счёт 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю эту деятельность», — заявил футболист после матча.