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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

В Гане игрок намеренно забил два автогола, чтобы помешать договорному матчу

24-летний защитник Хасмин Муса из клуба «Интер Эллис» чемпионата Ганы признался, что ему пришлось дважды поразить ворота собственной команды, чтобы сорвать проведение договорной игры.

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Источник: AFP 2021

Об этом сообщает портал Give me Sport.

Футболист вышел со скамейки запасных и забил два автогола в последние 12 минут, в результате чего его клуб проиграл 0:7. Видеозаписи автоголов стали вирусными в социальных сетях, так как защитник даже не пытался придать естественный вид этим забитым мячам.

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«После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал своему тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу пари. Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счёт 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю эту деятельность», — заявил футболист после матча.

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Отметим, это была последняя игра сезона и команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Сам футболист был заменён обратно после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь, его клуб опроверг информацию, что игра носила договорной характер, а федерация футбола Ганы начала расследование данного инцидента.

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