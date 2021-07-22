Английский клуб презентовал прозрачную форму. Фото
Английский клуб «Бидейл», который выступает в 11-м дивизионе, вновь презентовал оригинальную форму.
Английский клуб «Бидейл», который выступает в 11-м дивизионе, вновь презентовал оригинальную форму.
На этот раз клуб показал прозрачный комплект формы, на котором нарисованы стрелки, указывающие на мужские половые органы. Сообщается, что клуб пытается привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичка. В центре формы нанесена надпись «Проверь», призывающая мужчин пройти тестирование.
В 2019 году на гостевых игровых майках было изображено картофельное пюре с сосисками, а также зелёный горошек. Ранее на домашней форме «Бидейла» были изображены