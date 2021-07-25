Новый герой Аргентины — кипер Эмилиано Мартинес. В 16 он перешел в «Арсенал», чтобы вырваться из бедности и спасти семью от долгов
В 28 лет — первый полноценный сезон.
В 28 лет — первый полноценный сезон.
Эмилиано Мартинес сверкнул на Кубке Америки и стал одним из героев сборной Аргентины: команда пропустила лишь дважды, вратарь «Астон Виллы» сделал три сэйва в серии пенальти полуфинала против Колумбии.
Тем удивительнее, что 28-летний Эмилиано проводит первый полноценный сезон в карьере. Рассказываем о ключевых сюжетах его жизни: бедность, переезд из Аргентины в Англию ради «Арсенала» в 16 лет и тотальное недоверие клуба (6 аренд!).
Эмилиано тихонько заглянул в комнату и увидел, что папа плачет. Он не мог оплатить счета — в доме не было ни песо. Обычно Мартинесы месяц платили за электричество, месяц — за газ, но тут не работала даже такая схема.
Альберто продавал рыбу, Сузанна убирала в гостинице.
Эмилиано редко видел папу — он постоянно работал. Правда, если у Альберто не шла торговля, есть было нечего.
По утрам Сузанна провожала Эми с братом на автобус до школы и с той же остановки уезжала на работу. Чтобы дети могли учиться, она брала дополнительные смены и работала по 12 часов в день. Сузанна хотела дать детям образование, которое позволило бы прорваться в другую жизнь.
Несколько раз на дом нападали грабители, хотя брать там было нечего — не было даже дверей и туалета. Однажды воры убили любимую собаку Мартинесов прямо в коридоре.
Эмилиано никогда не боялся родного
В 16 лет Мартинес сверкнул в составе Аргентины на Кубке Америки U17.
Когда Эмилиано вернулся с турнира, президент «Индепендьенте» Хулио Кампарада пригласил его в кабинет. Мартинес радовался, думая, что сейчас ему предложат улучшенный контракт, — тогда он смог бы чаще помогать семье.
Но Мартинес ошибся. «Тебя заметил лондонский “Арсенал”. Нужно ехать на просмотр», — сказал президент.
После просмотра Эмилиано приехал в
Прошло несколько недель, и Мартинеса снова пригласили в главный офис «Индепендьенте». Президент сообщил, что согласился продать Эми в «Арсенал» за 500 тысяч евро.
Мама и брат плакали, уговаривая Эмилиано отказаться, но он понимал, что получит подписной бонус в 5 тысяч фунтов. Первая мысль — папа сможет купить новую машину. Вторая — зарплата в «Арсенале» позволит платить по счетам.
Эми понимал, как должен поступить.
Лондон принял Эмилиано недружелюбно.
Эми становилось лучше лишь в небольшом ресторане неподалеку, где атмосфера напоминала родную Аргентину. А вообще ежедневный маршрут Эмилиано был таким: дом — автобусная остановка — база — автобусная остановка — дом.
Ожидая автобус, Эми подолгу смотрел на красивую девушку, которая, как и он, приходила на остановку каждый день. Набравшись смелости, Мартинес познакомился и пригласил ее в любимый ресторан. Оказалось, что она дочка владельца.
Через семь лет Эмилиано и Мандинья поженились.
Девушка очень помогала Эмилиано с адаптацией — учила его английскому (за прогресс в языке Мартинес даже получил от клуба бонус в 20 тысяч фунтов) и знакомила с местной культурой.
С 2012-го Мартинес оказался в круговороте аренд: «Оксфорд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Ротерхэм», «Вулверхэмптон», «Хетафе», «Рединг». Сначала казалось, что аренда — шаг к прогрессу, который даст пропуск в ворота «Арсенала». Годы шли, но ничего не менялось — это стало угнетать.
Арсен Венгер успокаивал Мартинеса и обещал ему место в старте. «Венгер воспитывал меня с 16 лет. Я очень доверял ему, а он верил в меня», — вспоминал вратарь.
Но время шло, а Эми не чувствовал себя частью «Арсенала». Он был просто вратарем, которым заполняли строчку в заявке на матч. Вернувшись из «Рединга», Мартинес заявил руководству, что больше не пойдет в аренду. Эмилиано поставил боссов перед выбором: либо ему дают шанс, либо он уходит. Унаи Эмери сделал Мартинеса конкурентом Бернда Лено.
Когда в конце сезона-2019/20 немец получил травму, пришло время Мартинеса. 10 лет борьбы не прошли зря: 1 августа 2020-го Мартинес выиграл Кубок Англии, в финале обыграв «Челси». После свистка Эмилиано разрыдался, подумав, что
Прошло меньше месяца, и Эми взял второй титул — в Суперкубке Англии «Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль».
Но это был последний матч Мартинеса в «Арсенале».
После побед над «Челси» и «Ливерпулем» Эми разговаривал с Микелем Артетой, и тренер сказал, что никому не может гарантировать место в старте. «Мы взяли два титула, я отлично играл, а вы не можете заверить, что я буду основным в субботнем матче?» — вспоминал свои мысли Эмилиано.
Мартинесу сказали, что шансы на старт в первом матче АПЛ нового сезона против «Фулхэма» — 95%. «Почему не 100?» — звучало в голове Эми.
Он просто хотел, чтобы ему
Эмилиано решил, что сожалений не будет, и подписал контракт с «Астон Виллой».
В первой же игре за «Виллу» Мартинес взял пенальти и получил приз лучшему игроку. Прошло еще несколько матчей, и Эмилиано сказал жене: «Кажется, я снова влюбился в футбол».
В 28 лет Мартинес впервые провел полноценный сезон в АПЛ — 38 матчей, 15 игр на ноль.
В июне сбылась и эта мечта — Эмилиано вышел на матч отбора к чемпионату мира-2022 против Чили, потом — против Колумбии (его заменили на 40-й минуте
На победном турнире Мартинес пропустил всего дважды, а еще вырвал для Аргентины серию пенальти в полуфинале против Колумбии, психологически уничтожив Йерри Мину еще до удара.
Папа плакал на трибунах. Эми увидел его и крикнул: «Папочка, это для тебя. Наслаждайся, толстяк!».
***
«Нет слов, чтобы описать мои чувства в этот момент, — говорил Мартинес после победы в Кубке Америки. — Я мечтал об этом с детства. В 16 лет я поехал в “Арсенал” за мечтой. Много лет борьбы и работы — я знал, что успех придет.
Это “Маракана”. Мы хотели подарить этот трофей лучшему игроку мира. Я хотел этой победы для него сильнее, чем для себя».
А еще во время Кубка Америки у Мартинеса родилась дочь — это уже второй ребенок Эмилиано и Мандиньи.
«Хочу насладиться моментом с семьей. В моей жизни было много дерьма, в меня не верили, — сказал Мартинес. — Но все это — уже история. Мы сделали это.
Поздравляю всех аргентинцев — и бедных, и богатых. Они