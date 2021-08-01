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11:03 (мск), источник: Sports.Ru

Дик Адвокат снова (!) вернулся в футбол: будет тренировать Ирак. Два месяца назад он объявил, что завершает карьеру

П — последовательность.

Ирак
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Источник: AP 2021

Дик Адвокат снова в деле. Последним местом работы Дика был «Фейеноорда», но без дела тренер просидел чуть больше двух месяцев. 73-летний голландец возглавил сборную Ирака. Задача — выйти на ЧМ-2022. Помимо Адвоката иракцы рассматривали кандидатуру Станислава Черчесова, но тот отказался от переговоров.

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Выбор Адвоката не удивляет, потому что в 2005-м он уже тренировал не менее экзотичную сборную ОАЭ. Больше удивляет непоследовательность Дика: в мае он объявил о том, что летом завершит тренерскую карьеру.

Дик не сдерживает обещание уже не первый и даже не второй раз. Считаем.

Впервые об уходе он задумался в середине нулевых, но рассказал об этом только в 2011-м.

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«К тому моменту накопилась психологическая усталость. В 2004 году я работал со сборной Голландии на чемпионате Европы, вышел в полуфинал, но столкнулся со множеством проблем, особенно во взаимоотношениях со СМИ. Затем пять месяцев возглавлял «Боруссию» из Менхенгладбаха — и это был не лучший период.

После того как расстался с немецким клубом, как раз и получил предложение из ОАЭ. Мне было 57 лет. Рассматривал этот вариант, признаться, как хорошо оплаченные каникулы. И планировал, что на этом завершу тренерскую карьеру. Не успел я проработать в Эмиратах и четырех недель, как получил предложение возглавить сборную Кореи и принять с ней участие в ЧМ-2006!

Я сделал это — и за девять незабываемых месяцев в Корее ко мне вернулся профессиональный голод. А последующая работа в «Зените» еще больше разожгла футбольный аппетит, так что больше об уходе на покой я не задумывался, — говорил он в интервью «СЭ».

Не задумывался, но говорил об этом в 2009-м в интервью «Радио “Зенит”: “Зенит” будет моим последним клубом. Я рассчитываю проработать в нем до конца сезона. Далее завершу клубную карьеру. Мне уже 62 года».

Май 2013-го — новое интервью после ухода из ПСВ.

— В России пишут, что вы завершили карьеру клубного тренера.

— Это касается только Голландии.

Через пару месяцев Дик возглавил АЗ Алкмар. Уже в 2015-м голландец принял «Сандерленд», который стоял на вылет, и сохранил его в АПЛ. Правда, сразу по окончании сезона объявил о завершении карьеры: «В определенные моменты своей жизни нужно принять решение, а мне уже почти 68 лет. Несколько клубов связались со мной, но решение всегда было либо “Сандерленд”, либо никто. И я выбрал второй вариант».

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В начале июня Адвокат продлил контракт на год (но в итоге ушел в октябре).

Следующий раунд — в 2017-м, после неудачного отрезка в «Фенербахче». Адвокат решил завершить карьеру заранее, опередив руководство: «Я покидаю клуб по окончании сезона. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы объявить о своем решении. Если бы я этого не сделал, руководство все равно бы это сделало. “Фенер” будет моим последним клубом».

А уже летом голландец возглавил собственную национальную сборную. Там он, правда, проработал всего полгода. И ушел в роттердамскую «Спарту». С ней в 2018-м вылетел и… В общем, читайте: «Скорее всего, “Спарта” станет моим последним клубом, и меня очень расстраивает, что мы вылетели».

Впрочем, уже летом 2018-го Адвокат возглавил «Утрехт». Там его хватило на сезон, он вывел команду в еврокубки, победив «Витесс» Слуцкого в финале плей-офф.

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