Дик Адвокат снова (!) вернулся в футбол: будет тренировать Ирак. Два месяца назад он объявил, что завершает карьеру
П — последовательность.
П — последовательность.
Дик Адвокат снова в деле. Последним местом работы Дика был «Фейеноорда», но без дела тренер просидел чуть больше двух месяцев. 73-летний голландец возглавил сборную Ирака. Задача — выйти на ЧМ-2022. Помимо Адвоката иракцы рассматривали кандидатуру Станислава Черчесова, но тот отказался от переговоров.
Выбор Адвоката не удивляет, потому что в 2005-м он уже тренировал не менее экзотичную сборную ОАЭ. Больше удивляет непоследовательность Дика: в мае он объявил о том, что летом завершит тренерскую карьеру.
Дик не сдерживает обещание уже не первый и даже не второй раз. Считаем.
Впервые об уходе он задумался в середине нулевых, но рассказал об этом только в 2011-м.
«К тому моменту накопилась психологическая усталость. В 2004 году я работал со сборной Голландии на чемпионате Европы, вышел в полуфинал, но столкнулся со множеством проблем, особенно во взаимоотношениях со СМИ. Затем пять месяцев возглавлял «Боруссию» из Менхенгладбаха — и это был не лучший период.
После того как расстался с немецким клубом, как раз и получил предложение из ОАЭ. Мне было 57 лет. Рассматривал этот вариант, признаться, как хорошо оплаченные каникулы. И планировал, что на этом завершу тренерскую карьеру. Не успел я проработать в Эмиратах и четырех недель, как получил предложение возглавить сборную Кореи и принять с ней участие в ЧМ-2006!
Я сделал это — и за девять незабываемых месяцев в Корее ко мне вернулся профессиональный голод. А последующая работа в «Зените» еще больше разожгла футбольный аппетит, так что больше об уходе на покой я не задумывался, — говорил он в интервью «СЭ».
Не задумывался, но говорил об этом в 2009-м в интервью «Радио “Зенит”: “Зенит” будет моим последним клубом. Я рассчитываю проработать в нем до конца сезона. Далее завершу клубную карьеру. Мне уже 62 года».
Май 2013-го — новое интервью после ухода из ПСВ.
— В России пишут, что вы завершили карьеру клубного тренера.
— Это касается только Голландии.
Через пару месяцев Дик возглавил АЗ Алкмар. Уже в 2015-м голландец принял «Сандерленд», который стоял на вылет, и сохранил его в АПЛ. Правда, сразу по окончании сезона объявил о завершении карьеры: «В определенные моменты своей жизни нужно принять решение, а мне уже почти 68 лет. Несколько клубов связались со мной, но решение всегда было либо “Сандерленд”, либо никто. И я выбрал второй вариант».
В начале июня Адвокат продлил контракт на год (но в итоге ушел в октябре).
Следующий раунд — в 2017-м, после неудачного отрезка в «Фенербахче». Адвокат решил завершить карьеру заранее, опередив руководство: «Я покидаю клуб по окончании сезона. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы объявить о своем решении. Если бы я этого не сделал, руководство все равно бы это сделало. “Фенер” будет моим последним клубом».
А уже летом голландец возглавил собственную национальную сборную. Там он, правда, проработал всего полгода. И ушел в роттердамскую «Спарту». С ней в 2018-м вылетел и… В общем, читайте: «Скорее всего, “Спарта” станет моим последним клубом, и меня очень расстраивает, что мы вылетели».
Впрочем, уже летом 2018-го Адвокат возглавил «Утрехт». Там его хватило на сезон, он вывел команду в еврокубки, победив «Витесс» Слуцкого в финале