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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» вышло в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу

Футболисты минского «Динамо» одержали крупную гостевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:0.

Динамо Мн
Слуцк
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Источник: ФК "Динамо" Минск

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят первые матчи 1/8 финала.

Футболисты минского «Динамо» одержали крупную гостевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:0. В первом тайме ворота хозяев поля поразили Иван Бахар (с пенальти) и Владислав Климович, а после перерыва голевой дубль оформил Роман Давыскиба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гродненский «Неман» с таким же результатом — 4:0 — разгромил в Борисове столичный «Энергетик-БГУ». До перерыва отличились Валерий Жуковский и Алексей Легчилин, а во второй половине игры Роман Грибовский и Александр Джигеро довершили дело.

Также сегодня футболисты «Витебска» примут на своей арене дзержинский «Арсенал», выступающий в первой лиге национального чемпионата. Еще один представитель второго дивизиона могилевский «Днепр» без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий «Спутник» из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир.

Завтра нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в Мозыре против местной «Славии». В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» примут гомельский «Локомотив», а в городе над Бугом пройдет брестское дерби «Динамо» — «Рух».

В последнем поединке 1/8 финала 9 августа лидер чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» примет у себя дома футболистов «Гомеля».

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