Минское «Динамо» вышло в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят первые матчи 1/8 финала.

Футболисты минского «Динамо» одержали крупную гостевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:0. В первом тайме ворота хозяев поля поразили Иван Бахар (с пенальти) и Владислав Климович, а после перерыва голевой дубль оформил Роман Давыскиба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lglgXGMFCDs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гродненский «Неман» с таким же результатом — 4:0 — разгромил в Борисове столичный «Энергетик-БГУ». До перерыва отличились Валерий Жуковский и Алексей Легчилин, а во второй половине игры Роман Грибовский и Александр Джигеро довершили дело.

Также сегодня футболисты «Витебска» примут на своей арене дзержинский «Арсенал», выступающий в первой лиге национального чемпионата. Еще один представитель второго дивизиона могилевский «Днепр» без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий «Спутник» из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир.

Завтра нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в Мозыре против местной «Славии». В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» примут гомельский «Локомотив», а в городе над Бугом пройдет брестское дерби «Динамо» — «Рух».