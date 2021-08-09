БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси

Нынешний обладатель Кубка борисовский БАТЭ с большим трудом обыграл в Мозыре местную «Славию» со счетом 2:1. Победный гол Евгений Яблонский забил на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

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Два поединка завершились после серий пенальти. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя 1-й лиги национального чемпионата гомельский «Локомотив» — 5:4 (игровое время — 0:0), а футболисты «Витебска» так же переиграли еще одну команду из второго дивизиона дзержинский «Арсенал».

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В брестском дерби «Динамо» победили «Рух» с результатом 2:0. Еще один представитель 1-й лиги могилевский «Днепр» без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий «Спутник» из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир.

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Футболисты минского «Динамо» одержали крупную гостевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:0. С таким же результатом гродненский «Неман» разгромил в Борисове столичный «Энергетик-БГУ».

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