БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились очередные четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились очередные четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нынешний обладатель Кубка борисовский БАТЭ с большим трудом обыграл в Мозыре местную «Славию» со счетом 2:1. Победный гол Евгений Яблонский забил на 4-й компенсированной минуте второго тайма.
Два поединка завершились после серий пенальти. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя 1-й лиги национального чемпионата гомельский «Локомотив» — 5:4 (игровое время — 0:0), а футболисты «Витебска» так же переиграли еще одну команду из второго дивизиона дзержинский «Арсенал».
В брестском дерби «Динамо» победили «Рух» с результатом 2:0. Еще один представитель 1-й лиги могилевский «Днепр» без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий «Спутник»
Футболисты минского «Динамо» одержали крупную гостевую викторию над «Слуцком» со счетом 4:0. С таким же результатом гродненский «Неман» разгромил в Борисове столичный «Энергетик-БГУ».
Сегодня в последнем поединке 1/8 финала лидер чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» примет у себя дома футболистов «Гомеля».