Новый формат Кубка — бомба: во всех группах живет интрига, клубы не теряют практику и доверяют молодым
Отличный турнир.
Отличный турнир.
В этом сезоне ПФЛК реформировала Кубок. Начали с названия: теперь турнир обзавелся приставкой Olimpbet, но на этом новшества не закончились. У этого соревнования появились призовые и групповой турнир. Обо всех нововведениях мы уже рассказывали.
Не будем скрывать, что раньше далеко не все клубы относились к кубковым противостояниям серьезно, отправляя на игры необстрелянную молодежь. Давать шанс своему резерву — это отлично, но, наверное, не в матчах на вылет.
В этом году лидеры чемпионата показали, что могут экспериментировать в Кубке, но не терять шансов на успех. Молодые футболисты получили столь необходимый игровой опыт, а
В групповой стадии остался лишь тур. Самое время, чтобы взглянуть на таблицу и понять, кто продолжит биться за
|Клуб
|Игры
|Голы
|Очки
|Кызыл-Жар
|5
|10-6
|10
|Шахтер
|4
|14-4
|9
|Ордабасы
|4
|5-3
|7
|СДЮСШОР № 8
|5
|4-20
|0
Заключительный тур:
Петропавловцы уже квалифицировались в следующий этап. Да, чисто арифметически «Ордабасы» может догнать «Кызыл-Жар» в последнем туре, но у северян есть преимущество — в очных встречах с шымкентцами они набрали 4 очка. Регламент гласит, что в случае равенства очков у нескольких клубов, то места распределяются, в первую очередь, по результатам игр между собой.
Вся борьба — за оставшуюся путевку. На нее претендуют «Шахтер» и «Ордабасы». Столичный СДЮСШОР № 8 уже давно покинул гонку.
|Клуб
|Игры
|Голы
|Очки
|Тобол
|5
|10-10
|9
|Тараз
|5
|7-7
|9
|Мактаарал
|5
|12-8
|8
|Атырау
|5
|4-8
|2
Заключительный тур:
В этой группе ситуация куда более запутанная. Если предположить, что «Тараз» и «Мактаарал» поделят очки, а «Тобол» уступит в нефтяной столице, то именно две южные команды окажется в
Но сможет ли немотивированный «Атырау» отобрать очки у «Тобола», а «Мактаарал» у «Тараза»?
|Клуб
|Игры
|Голы
|Очки
|Акжайык
|5
|7-2
|10
|Астана
|5
|5-5
|10
|Кайсар
|5
|3-2
|8
|Актобе
|5
|4-10
|0
Заключительный тур:
Лидерам квартета достаточно не проиграть, чтобы сохранить за собой местечко в четвертьфинале. Если же и уральцы, и астанчане не наберут очков в последней игре, то дальше пройдет «Акжайык» — у команды Мазяра хорошие показатели личных встреч с «Астаной».
|Клуб
|Игры
|Голы
|Очки
|Каспий
|5
|8-0
|13
|Туран
|5
|5-10
|6
|Кайрат
|5
|7-7
|6
|Жетысу
|5
|2-5
|4
Заключительный тур:
В этой четверке уже есть победитель — «Каспий». Остальные клубы все еще бьются за выход в четвертьфинал. Шансы остались даже у «Жетысу», который сейчас замыкает таблицу.
Жаль, что матчи пройдут в разные дни, поэтому полноценной драмы с развязкой в параллельных встречах мы не увидим. Напомним, заключительные матчи группового этапа кубка пройдут с 14 по 17 августа, а первые игры