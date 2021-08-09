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14:55 (мск), источник: Sports.Ru

Новый формат Кубка — бомба: во всех группах живет интрига, клубы не теряют практику и доверяют молодым

Отличный турнир.

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Источник: Sports.Ru

В этом сезоне ПФЛК реформировала Кубок. Начали с названия: теперь турнир обзавелся приставкой Olimpbet, но на этом новшества не закончились. У этого соревнования появились призовые и групповой турнир. Обо всех нововведениях мы уже рассказывали.

Не будем скрывать, что раньше далеко не все клубы относились к кубковым противостояниям серьезно, отправляя на игры необстрелянную молодежь. Давать шанс своему резерву — это отлично, но, наверное, не в матчах на вылет.

В этом году лидеры чемпионата показали, что могут экспериментировать в Кубке, но не терять шансов на успех. Молодые футболисты получили столь необходимый игровой опыт, а команды-участницы еврокубков — сохранили возможность зацепиться за трофей, если в международных матчах что-то пойдет не так.

В групповой стадии остался лишь тур. Самое время, чтобы взглянуть на таблицу и понять, кто продолжит биться за Olimpbet-Кубок Казахстана.

Группа А

КлубИгрыГолыОчки
Кызыл-Жар510-610
Шахтер414-49
Ордабасы45-37
СДЮСШОР № 854-200

Заключительный тур:

  • «Кызыл-Жар» — «Шахтер».
  • «Ордабасы» — СДЮСШОР № 8.

Петропавловцы уже квалифицировались в следующий этап. Да, чисто арифметически «Ордабасы» может догнать «Кызыл-Жар» в последнем туре, но у северян есть преимущество — в очных встречах с шымкентцами они набрали 4 очка. Регламент гласит, что в случае равенства очков у нескольких клубов, то места распределяются, в первую очередь, по результатам игр между собой.

Вся борьба — за оставшуюся путевку. На нее претендуют «Шахтер» и «Ордабасы». Столичный СДЮСШОР № 8 уже давно покинул гонку.

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Группа B

КлубИгрыГолыОчки
Тобол510-109
Тараз57-79
Мактаарал512-88
Атырау54-82

Заключительный тур:

  • «Тараз» — «Мактаарал».
  • «Атырау» — «Тобол».

В этой группе ситуация куда более запутанная. Если предположить, что «Тараз» и «Мактаарал» поделят очки, а «Тобол» уступит в нефтяной столице, то именно две южные команды окажется в плей-офф. Костанайцы усложнили ситуацию двумя поражениями от «Мактаарала» (на выездной матч в прямом смысле слова ездил дубль).

Но сможет ли немотивированный «Атырау» отобрать очки у «Тобола», а «Мактаарал» у «Тараза»?

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Группа С

КлубИгрыГолыОчки
Акжайык57-210
Астана55-510
Кайсар53-28
Актобе54-100

Заключительный тур:

  • «Кайсар» — «Акжайык».
  • «Актобе» — «Астана».

Лидерам квартета достаточно не проиграть, чтобы сохранить за собой местечко в четвертьфинале. Если же и уральцы, и астанчане не наберут очков в последней игре, то дальше пройдет «Акжайык» — у команды Мазяра хорошие показатели личных встреч с «Астаной».

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Группа D

КлубИгрыГолыОчки
Каспий58-013
Туран55-106
Кайрат57-76
Жетысу52-54

Заключительный тур:

  • «Жетысу» — «Туран».
  • «Каспий» — «Кайрат».

В этой четверке уже есть победитель — «Каспий». Остальные клубы все еще бьются за выход в четвертьфинал. Шансы остались даже у «Жетысу», который сейчас замыкает таблицу.

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Жаль, что матчи пройдут в разные дни, поэтому полноценной драмы с развязкой в параллельных встречах мы не увидим. Напомним, заключительные матчи группового этапа кубка пройдут с 14 по 17 августа, а первые игры плей-офф состоятся 21—22 августа.

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