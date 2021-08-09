Депутат Милонов выступил против возвращения пива на футбольные стадионы

«Являюсь принципиальным трезвенником и плохо отношусь к идее продажи пива на стадионах. Мы же должны бороться за здоровье нашей нации. Сегодня разрешат продавать пиво, а завтра и водку с наркотиками?! Пиво и спорт ничего не связывает, его не должно быть на спортивных аренах», — заявил Милонов в интервью Sport24.