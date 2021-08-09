Депутат Милонов выступил против возвращения пива на футбольные стадионы
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи возвращения пива на футбольные стадионы во время соревнований.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи возвращения пива на футбольные стадионы во время соревнований.
Ранее РБК сообщил, что правительство России разрешит продажу пива на всех спортивных соревнованиях среди взрослых.
«Являюсь принципиальным трезвенником и плохо отношусь к идее продажи пива на стадионах. Мы же должны бороться за здоровье нашей нации. Сегодня разрешат продавать пиво, а завтра и водку с наркотиками?! Пиво и спорт ничего не связывает, его не должно быть на спортивных аренах», — заявил Милонов в интервью Sport24.
Алкогольную продукцию не продают на российский стадионах с 2005 года.