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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Депутат Милонов выступил против возвращения пива на футбольные стадионы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против идеи возвращения пива на футбольные стадионы во время соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее РБК сообщил, что правительство России разрешит продажу пива на всех спортивных соревнованиях среди взрослых.

«Являюсь принципиальным трезвенником и плохо отношусь к идее продажи пива на стадионах. Мы же должны бороться за здоровье нашей нации. Сегодня разрешат продавать пиво, а завтра и водку с наркотиками?! Пиво и спорт ничего не связывает, его не должно быть на спортивных аренах», — заявил Милонов в интервью Sport24.

Алкогольную продукцию не продают на российский стадионах с 2005 года.

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