Источник: Дембо Дарбо переходит из солигорского «Шахтера» в турецкий «Ризеспор»

Нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо перейдет в турецкий «Ризеспор». Гамбийский форвард уже подписал контракт с клубом, сообщает ajansspor.com.

Дарбо лидирует в списке бомбардиров чемпионата Беларуси-2021 — в его активе 13 мячей в 15 матчах. «Ризеспор» в прошедшем сезоне финишировал на 13-м месте в чемпионате Турции.