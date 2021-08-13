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11:48 (мск), источник: Прессбол

Источник: Дембо Дарбо переходит из солигорского «Шахтера» в турецкий «Ризеспор»

Нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо перейдет в турецкий «Ризеспор».

Шахтер С
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Нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо перейдет в турецкий «Ризеспор». Гамбийский форвард уже подписал контракт с клубом, сообщает ajansspor.com.

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Дарбо лидирует в списке бомбардиров чемпионата Беларуси-2021 — в его активе 13 мячей в 15 матчах. «Ризеспор» в прошедшем сезоне финишировал на 13-м месте в чемпионате Турции.

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