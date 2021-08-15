«Шахтер» победил «Ордабасы» и досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу горняков. На 11-й минуте команду вывел вперед Абылайхан Назымханов. А на 37-й и 45-й дубль оформил Айдос Таттыбаев.

Ведя с комфортным преимуществом в три мяча, «Шахтер» тем не менее почти позволил сопернику сравнять и заставил болельщиков понервничать. Сначала за шымкентцев забил Александр Симчевич на 56-й минуте, а затем на 90-й минуте Иван Граф забил автогол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D_SvVkcbeYo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.