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00:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» победил «Ордабасы» и досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

«Шахтер» одержал домашнюю победу над «Ордабасы» в матче пятого тура группы А Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это позволило команде досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

Шахтер Кг
Ордабасы
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Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу горняков. На 11-й минуте команду вывел вперед Абылайхан Назымханов. А на 37-й и 45-й дубль оформил Айдос Таттыбаев.

Ведя с комфортным преимуществом в три мяча, «Шахтер» тем не менее почти позволил сопернику сравнять и заставил болельщиков понервничать. Сначала за шымкентцев забил Александр Симчевич на 56-й минуте, а затем на 90-й минуте Иван Граф забил автогол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Набрав в пяти матчах 12 очков, «Шахтер» стал недосягаем для соперников на первом месте квартета за тур до окончания розыгрыша в своей группе. Обладатель второй путевки в четвертьфинал Кубка пока не определен. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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