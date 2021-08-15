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10:11 (мск), источник: Газета.Ру

Украинский футболист забил гол и отдал ассист в дебютном матче за «Бенфику»

«Бенфика» обыграла «Ароку» в рамках второго тура чемпионата Португалии со счетом 2:0.

Бенфика
Украина
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Источник: AFP 2021

«Бенфика» обыграла «Ароку» в рамках второго тура чемпионата Португалии со счетом 2:0. Украинский форвард Роман Яремчук дебютировал в португальской лиге в составе лиссабонской команды.

Нападающий вышел на поле с первых минут матча и в концовке первого тайма сделал голевой пас на Джанлуку Вальдшмидта, а спустя пять минут воспользовался передачей Пицци и отличился сам.

Отметим, что «Арока» с 8-й минуты играла в меньшинстве — за фол на Яремчуке с поля был удален вратарь Виктор Брага.

Чемпионат Португалии. Второй тур.
«Бенфика» — «Арока» — 2:0
Голы: 1:0 — Вальдшмидт Дж. (38), 2:0 — Яремчук (43).

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Ранее «Бенфика» переименовала свой англоязычный Twitter в честь Романа Яремчука, который дебютировал в составе португальской команды в квалификации Лиги чемпионов и своим ударом спровоцировал автогол защитника красно-белых Самюэля Жиго.

«Бенфика» сыграет в четвертом квалификационном раунде главного европейского клубного турнира с голландским «ПСВ», а «Спартак» примет участие в групповом этапе Лиги Европы.

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