Украинский футболист забил гол и отдал ассист в дебютном матче за «Бенфику»

«Бенфика» обыграла «Ароку» в рамках второго тура чемпионата Португалии со счетом 2:0. Украинский форвард Роман Яремчук дебютировал в португальской лиге в составе лиссабонской команды.

Нападающий вышел на поле с первых минут матча и в концовке первого тайма сделал голевой пас на Джанлуку Вальдшмидта, а спустя пять минут воспользовался передачей Пицци и отличился сам.

Отметим, что «Арока» с 8-й минуты играла в меньшинстве — за фол на Яремчуке с поля был удален вратарь Виктор Брага.

Чемпионат Португалии. Второй тур.

«Бенфика» — «Арока» — 2:0

Голы: 1:0 — Вальдшмидт Дж. (38), 2:0 — Яремчук (43).

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Ранее «Бенфика» переименовала свой англоязычный Twitter в честь Романа Яремчука, который дебютировал в составе португальской команды в квалификации Лиги чемпионов и своим ударом спровоцировал автогол защитника красно-белых Самюэля Жиго.