Диего Коста подписал контракт с «Атлетико Минейро»

Форвард имел статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей с 181 забитым мячом и 71 результативной передачей.