Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Акрон
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Лион
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Зенит
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Алания
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14.08
Алавес
Реал
14
Футбол. Зарубежный
14.08
Осасуна
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14.08
ПСЖ
Страсбур
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
14.08
Кадис
Леванте
11
Футбол. Зарубежный
14.08
Мальорка
Бетис
11
Футбол. Премьер-лига
14.08
Ахмат
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига
14.08
Ростов
ЦСКА
13
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Диего Коста подписал контракт с «Атлетико Минейро»

Экс-форвард сборной Испании бразильского происхождения Диего Коста подписал контрактное соглашение с «Атлетико Минейро».

Атлетико
Наверх
Источник: AP 2021

Об этом сообщается в официальном «твиттере» бразильского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент условия контракта не разглашаются.

Ранее сообщалось, что футболист достиг соглашения с клубом о годичном контракте с зарплатой € 2,6 млн.

Форвард имел статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола. Всего на его счету 476 матчей с 181 забитым мячом и 71 результативной передачей.

Ранее Коста также выступал за «Челси», Райо Вальекано, «Реал Вальядолид», «Альбасенте», «Сельту» и «Брагу».

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Трибуны протестуют, а Витория побеждает: «Спартак» одолел «Урал»
ЦСКА на выезде уверенно разобрался с «Ростовом»
Дичайший старт «МЮ» в АПЛ: Погба и Фернандеш выдали суперматч
Мадридский «Реал» начал сезон с гостевого разгрома «Алавеса»
Голы будут: "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в 1-м туре АПЛ
Фанаты «Спартака» целый тайм оскорбляли команду и Федуна. Зачем?
Шварц назвал причины поражения «Динамо» в матче с «Ахматом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь