Скандал в Кубке Казахстана: Футболисты устроили перепалку с судьями и получили красные карточки

«Уже в компенсированное время началась словесная перепалка между защитником “Махтаарала” Мейиржаном Камбилом и ассистентом главного арбитра Сергеем Калачевым из Атырау. По словам очевидцев, именно Калачев первым допустил нецензурную брань. Камбил сначала получил предупреждение, затем в грубой форме ответил судье, за что был удален перед финальным свистком.



Следом разбираться с судьями направился Едиге Оралбай и уже по окончании матча увидел перед собой красную карточку от Булата Карлибаева из Уральска», — пишет источник.