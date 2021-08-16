Скандал в Кубке Казахстана: Футболисты устроили перепалку с судьями и получили красные карточки
Скандалом закончился матч группового этапа Кубка Казахстана по футболу между «Таразом» и «Махтааралом». Как сообщает
Тараз
Скандалом закончился матч группового этапа Кубка Казахстана по футболу между «Таразом» и «Махтааралом». Как сообщает
«Уже в компенсированное время началась словесная перепалка между защитником “Махтаарала” Мейиржаном Камбилом и ассистентом главного арбитра Сергеем Калачевым из Атырау. По словам очевидцев, именно Калачев первым допустил нецензурную брань. Камбил сначала получил предупреждение, затем в грубой форме ответил судье, за что был удален перед финальным свистком.
Следом разбираться с судьями направился Едиге Оралбай и уже по окончании матча увидел перед собой красную карточку от Булата Карлибаева из Уральска», — пишет источник.
Добавим, что «Тараз» сыграл вничью с «Махтааралом» и с 10 очками вышел в четвертьфинал турнира. Первое место в группе занял «Тобол» (12).