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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Скандал в Кубке Казахстана: Футболисты устроили перепалку с судьями и получили красные карточки

Скандалом закончился матч группового этапа Кубка Казахстана по футболу между «Таразом» и «Махтааралом». Как сообщает Meta-ratings.kz, в концовке игры были удалены два игрока гостевой команды.

Тараз
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«Уже в компенсированное время началась словесная перепалка между защитником “Махтаарала” Мейиржаном Камбилом и ассистентом главного арбитра Сергеем Калачевым из Атырау. По словам очевидцев, именно Калачев первым допустил нецензурную брань. Камбил сначала получил предупреждение, затем в грубой форме ответил судье, за что был удален перед финальным свистком.

Следом разбираться с судьями направился Едиге Оралбай и уже по окончании матча увидел перед собой красную карточку от Булата Карлибаева из Уральска», — пишет источник.

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Добавим, что «Тараз» сыграл вничью с «Махтааралом» и с 10 очками вышел в четвертьфинал турнира. Первое место в группе занял «Тобол» (12).

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