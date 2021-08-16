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12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Тихонов был на грани отставки. От увольнения тренера спас лидер «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов мог лишиться работы после матча с «Актобе» в Olimpbet-Кубке Казахстана по футболу, но все обошлось, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, гол Томасова спас Тихонова, так как перед главным тренером «Астаны» стоит конкретная задача — выиграть Кубок. Если бы команда не вышла из группы, то россиянин поехал бы домой в Москву до окончания сезона.

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Напомним, что матч шестого тура группового этапа прошел в Актобе и завершился со счетом 1:1. На гол Максима Самородова на 15-й минуте гости ответили точным ударом Марина Томасова на 85-й. Таким образом, столичный клуб набрал 11 очков и вышел в ¼ финала Кубка страны.

50-летний Тихонов возглавил «Астану» в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне команда под его руководством идет на втором месте в таблице КПЛ, набрав 41 балл в 19 турах. При этом выбыла из еврокубков, проиграв по сумме двух игр финскому КуПСу на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

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