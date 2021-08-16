«Шахтер» не смог одолеть «Сморгонь», БАТЭ выиграл у «Минска» в чемпионате Беларуси

В середине первого тайма хозяева вели 2:0, но перед самым перерывом лучший снайпер турнира Дембо Дарбо отыграл один мяч. Во второй половине встречи лидеры первенства имели большое преимущество, но смогли лишь сравнять счет — на 78-й минуте окончательный результат установил Алекса Пейич — 2:2.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ytytthadTIM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене с трудом одолел гостей из «Минска — 1:0. С таким же результатом в Гродно местный «Неман» взял верх над «Гомелем».

Результаты других встреч:

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:0;

«Рух» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 7:1;

«Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 2:2;

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк» — 0:1.

Турнирное положение:

«Шахтер» — 44 очка (16 матчей), БАТЭ — 43 (19), «Рух» — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 39 (19), «Гомель» — 32 (18), «Динамо» (Брест) — 27 (19), «Минск» — 24 (18), «Витебск» — 24 (18), «Энергетик-БГУ» — 23 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (18), «Ислочь» — 20 (19), «Слуцк» — 18 (19), «Неман» — 18 (19), «Славия» — 14 (18), «Сморгонь» — 9 (19), «Спутник» — 7 (19).