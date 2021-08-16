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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» не смог одолеть «Сморгонь», БАТЭ выиграл у «Минска» в чемпионате Беларуси

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не смогли победить «Сморгонь» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
Сморгонь
БАТЭ
Минск
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В середине первого тайма хозяева вели 2:0, но перед самым перерывом лучший снайпер турнира Дембо Дарбо отыграл один мяч. Во второй половине встречи лидеры первенства имели большое преимущество, но смогли лишь сравнять счет — на 78-й минуте окончательный результат установил Алекса Пейич — 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене с трудом одолел гостей из «Минска — 1:0. С таким же результатом в Гродно местный «Неман» взял верх над «Гомелем».

Результаты других встреч:

  • «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 2:0;
  • «Рух» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 7:1;
  • «Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 2:2;
  • «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Слуцк» — 0:1.

Турнирное положение:

  1. «Шахтер» — 44 очка (16 матчей),
  2. БАТЭ — 43 (19),
  3. «Рух» — 39 (19),
  4. «Динамо» (Минск) — 39 (19),
  5. «Гомель» — 32 (18),
  6. «Динамо» (Брест) — 27 (19),
  7. «Минск» — 24 (18),
  8. «Витебск» — 24 (18),
  9. «Энергетик-БГУ» — 23 (18),
  10. «Торпедо-БелАЗ» — 22 (18),
  11. «Ислочь» — 20 (19),
  12. «Слуцк» — 18 (19),
  13. «Неман» — 18 (19),
  14. «Славия» — 14 (18),
  15. «Сморгонь» — 9 (19),
  16. «Спутник» — 7 (19).

Список лучших бомбардиров 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 14 мячей. На четыре гола меньше забил сенегальский форвард столичного «Динамо» Аблай Мбенг.

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Сморгонь
2:2
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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