«Шахтер» не смог одолеть «Сморгонь», БАТЭ выиграл у «Минска» в чемпионате Беларуси

В середине первого тайма хозяева вели 2:0, но перед самым перерывом лучший снайпер турнира Дембо Дарбо отыграл один мяч. Во второй половине встречи лидеры первенства имели большое преимущество, но смогли лишь сравнять счет — на 78-й минуте окончательный результат установил Алекса Пейич — 2:2.
Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене с трудом одолел гостей из «Минска — 1:0. С таким же результатом в Гродно местный «Неман» взял верх над «Гомелем».
Результаты других встреч:
Список лучших бомбардиров 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 14 мячей. На четыре гола меньше забил сенегальский форвард столичного «Динамо» Аблай Мбенг.