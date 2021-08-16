Дичь в чемпионате Чили: из-за мощнейшего ливня футболисты практически играли в водное поле
Решающий гол не дали забить лужи.
Решающий гол не дали забить лужи.
Пока во всех
Матч закончился со счетом 2:1, но только посмотрите, в каких погодных условиях играли команды!
Внимание, на видео 84-я минута матча, нападающий выходит один на один с голкипером, обыгрывает его и сокрушительно падает на газон, даже не ударив по мячу. Видимо, лужи были против.
Не зря «Уачипато» играл именно дома, не только стены помогают. А «Универсидаду Католика» не стоит расстраиваться, ведь впереди еще больше половины сезона.