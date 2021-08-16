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21:50 (мск), источник: Sports.Ru

Дичь в чемпионате Чили: из-за мощнейшего ливня футболисты практически играли в водное поле

Решающий гол не дали забить лужи.

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Источник: AP 2021

Пока во всех топ-чемпионатах только начался сезон, в Чили уже практически закончили первый круг. У «Сантьяго Уондерерз» вообще одно очко после 15-го тура, в остальном все команды идут плотно. Главная сенсация 15-го тура — победа скромного «Уачипато», идущего на 15-м месте (из 17 команд), над «Универсидадом Католика», который из-за поражения потерял место в тройке.

Матч закончился со счетом 2:1, но только посмотрите, в каких погодных условиях играли команды!

Внимание, на видео 84-я минута матча, нападающий выходит один на один с голкипером, обыгрывает его и сокрушительно падает на газон, даже не ударив по мячу. Видимо, лужи были против.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не зря «Уачипато» играл именно дома, не только стены помогают. А «Универсидаду Католика» не стоит расстраиваться, ведь впереди еще больше половины сезона.

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