Дичь в чемпионате Чили: из-за мощнейшего ливня футболисты практически играли в водное поле

Пока во всех топ-чемпионатах только начался сезон, в Чили уже практически закончили первый круг. У «Сантьяго Уондерерз» вообще одно очко после 15-го тура, в остальном все команды идут плотно. Главная сенсация 15-го тура — победа скромного «Уачипато», идущего на 15-м месте (из 17 команд), над «Универсидадом Католика», который из-за поражения потерял место в тройке.

Матч закончился со счетом 2:1, но только посмотрите, в каких погодных условиях играли команды!

Внимание, на видео 84-я минута матча, нападающий выходит один на один с голкипером, обыгрывает его и сокрушительно падает на газон, даже не ударив по мячу. Видимо, лужи были против.