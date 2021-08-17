Защитник «Галатасарая» ударил одноклубника в матче чемпионата Турции

Встреча команд состоялась в понедельник в Гиресуне и завершилась победой «Галатасарая» со счетом 2:0. Во втором тайме между игроками стамбульского клуба произошел конфликт. Актюркоглу показал Маркао жест, чтобы защитник замолчал, в ответ бразилец боднул одноклубника головой и ударил по лицу. Маркао получил красную карточку, Актюркоглу был заменен.

«Это необычное явление. В футбольное семье бывает, что мы ссоримся в раздевалке или на поле. Иногда мы даже атакуем друг друга. Но я впервые вижу такое поведение в отношении товарища по команде на поле, — сказал главный тренер “Галатасарая” Фатих Терим, которого цитирует сайт клуба. — Мы еще не знаем, что именно произошло. Как бы то ни было, это нехорошо. Они оба наши игроки. Не волнуйтесь, мы разберемся в ситуации».