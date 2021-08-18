Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге
Казахстанский полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги, сообщает Transfer Merkezi.
Газиантепспор
Казахстанский полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги, сообщает Transfer Merkezi.
По данным СМИ, он уже договорился с «Газиантепом» и должен прибыть в расположение команды до конца недели.
Накануне Меркель, ушедший из «Аль-Фейсали» (Саудовская Аравия), стал свободным агентом.
Отмечалось, что к 29-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Европы и российской