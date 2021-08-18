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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге

Казахстанский полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги, сообщает Transfer Merkezi.

Газиантепспор
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Источник: AP 2021

По данным СМИ, он уже договорился с «Газиантепом» и должен прибыть в расположение команды до конца недели.

Накануне Меркель, ушедший из «Аль-Фейсали» (Саудовская Аравия), стал свободным агентом.

Отмечалось, что к 29-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Европы и российской премьер-лиги (РПЛ). Сам он заявил, что рассчитывает играть за сборную Казахстана.

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