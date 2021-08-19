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12:19 (мск), источник: Sport24

«Горжусь тобой, любимая». Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол после выхода из декрета

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил супругу Ксению Коваленко с возвращением в футбол.

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18 августа футболистки ЦСКА обыграли «Суонси» в квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой российской команды в овертайме — 4:1. В основное время команды забили по одному голу. Коваленко в этом матче отыграла 73 минуты.

Источник: Instagram

«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!» — написал Глушаков в инстаграме.

Добавим, что финальная встреча первого раунда квалификации между ЦСКА и «Аполлоном» пройдет 21 августа.

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