«Горжусь тобой, любимая». Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол после выхода из декрета
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил супругу Ксению Коваленко с возвращением в футбол.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил супругу Ксению Коваленко с возвращением в футбол.
18 августа футболистки ЦСКА обыграли «Суонси» в квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой российской команды в овертайме — 4:1. В основное время команды забили по одному голу. Коваленко в этом матче отыграла 73 минуты.
«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!» — написал Глушаков в инстаграме.
Добавим, что финальная встреча первого раунда квалификации между ЦСКА и «Аполлоном» пройдет 21 августа.
7 марта 2021 года у пары родилась дочь Мила.