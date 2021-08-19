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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Палмейрас» сыграет с «Атлетико Минейро» в полуфинале Кубка Либертадорес

В ответном матче ¼ финала «Атлетико Минейро» со счетом 3:0 обыграл аргентинский «Ривер Плейт».

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 19 августа. Бразильский «Атлетико Минейро» дома обыграл аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

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Голы забили Федерико Сарачо (22-я и 62-я минуты) и бывший футболист петербургского «Зенита» Халк (34). Первая встреча также завершилась победой бразильской команды со счетом 1:0.

«Атлетико Минейро» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, где встретится с бразильским «Палмейрасом», который является действующим обладателем трофея. В другом полуфинале бразильский «Фламенго» сыграет победителем пары «Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — «Флуминенсе» (Бразилия). Первый матч завершился со счетом 2:2, ответная встреча пройдет в ночь на 20 августа.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира «Палмейрас» со счетом 1:0 обыграл бразильский «Сантос». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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