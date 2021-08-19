«Палмейрас» сыграет с «Атлетико Минейро» в полуфинале Кубка Либертадорес

ТАСС, 19 августа. Бразильский «Атлетико Минейро» дома обыграл аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Голы забили Федерико Сарачо (22-я и 62-я минуты) и бывший футболист петербургского «Зенита» Халк (34). Первая встреча также завершилась победой бразильской команды со счетом 1:0.

«Атлетико Минейро» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, где встретится с бразильским «Палмейрасом», который является действующим обладателем трофея. В другом полуфинале бразильский «Фламенго» сыграет победителем пары «Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — «Флуминенсе» (Бразилия). Первый матч завершился со счетом 2:2, ответная встреча пройдет в ночь на 20 августа.