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9«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
18Сборная России вернулась из Токио
22:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России по пляжному футболу обыграла США в стартовом матче домашнего ЧМ

Решающий мяч забил Алексей Макаров за 13 секунд до конца овертайма.

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Источник: РИА "Новости"
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Встреча прошла в четверг, 19 августа, в Москве. Основное время игры завершилось со счетом 4:4. В составе россиян дублем отметился Борис Никоноров, по одному мячу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков.

В овертайме решающий мяч за 13 секунд до конца забил Алексей Макаров. Россияне вместо трех получили за победу два очка, так как добыли ее не в основное время. В следующем матче сборная России 21 августа сыграет с Парагваем. США в тот же день встретится с Японией.

Турнир впервые в истории проходит в России. Команда Михаила Лихачева из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает в статусе сборной Российского футбольного союза (РФС). Вместо гимна России, как и на Олимпиаде в Токио, звучит музыка Петра Чайковского.

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