Россия выиграла у США войну нервов. Макаров забил победный мяч за 13 секунд до конца
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу наша команда одержала тяжелейшую победу над американцами.
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу наша команда одержала тяжелейшую победу над американцами.
Пляжный футбол. Москва (Россия)
Чемпионат мира. Группа A
Россия — США — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)
Голы: Переа, 2 (0:1). Никоноров, 12 (1:1). Канале, 15 — с пенальти (1:2). Шкарин, 17 (2:2). Никоноров, 20 (3:2). Новиков, 21 (4:2). Канале, 26 (4:3). Переа, 32 (4:4). Макаров, 39 (5:4).
— Предупреждаю сразу, будет волнительно: первые игры на крупных турнирах у нас — сплошная нервотрепка, но мы через это должны пройти, пережить и при поддержке таких трибун показывать хороший футбол и тем более результат, — напоминал в интервью ТАСС о специфике стартовых встреч двукратный чемпион мира и капитан сборной России Антон Шкарин.
И, действительно, два года назад на бронзовом ЧМ-2019 наши стартовали инфарктным мтачем с Сенегалом, несколько раз уступали в счете, но в концовке все перевернули двумя голами за 10 секунд (8:7). Сейчас, чтобы поднять тему волнения, можно было зацепиться за целый ряд моментов. Начиная со слов работающего с национальной командой уже 11 лет Михаила Лихачева, который в эфире «России 24» отметил: на домашнем турнире груз ответственности выше обычного, и нервяк есть даже у опытных футболистов.
Есть и другие вещи вроде всего одной положенной по регламенту тренировки на пятитысячном стадионе ЧМ, который построили в Лужниках всего за месяц из быстровозводимых материалов и полностью разберут через две недели после финала. А накануне старта
И началось все не по нашему сценарию. Сначала случилось попадание в перекладину. Потом Николас Переа влепил мяч в ближнюю «девятку», а когда голкипер американцев нарушил правил четырех секунд, Артур Папоротный не использовал свободный удар. Вдобавок ко всему кураж на последнем рубеже поймал Кристофер Тот, выдавший пару невероятных сэйвов, включая эпизод со вводом мяча из аута, что является одним из самых грозных элементов в арсенале наших. А когда получивший второй шанс Федор Земсков поставил голкипера в тупик, США спасла штанга.
Россия старалась поддерживать максимально высокий темп быстрыми заменами и заставляла предпочитающего жесткую игру соперника чаще нарушать правила. И если со стандартами не ладилось, то за 22 секунды до первого перерыва Борис Никоноров расколдовал Тота и, отпраздновав взятие ворот в стиле Криштиану Роналду, позволил завершить период вничью. Однако полностью волнение это не убрало, и вторая треть началась с пенальти Алессандро Канале, который едва не остановил Станислав Кошарный сменивший в воротах Максима Чужкова.
Требовалось нечто, что сломит соперника, и тут прозвучало слово капитана. Шкарин
Прагматизм и удержание счета — это не про игру на песке. В первом матче дня в нашей группе это показала Япония, которая
Тем обиднее складывался третий период. И если Канале забил красиво, то сравнявший счет Переа получил подарок от Кошарного, который не дотянулся до мяча при вбросе аута. До конца второй трети оставалось чуть больше четырех минут, но этого не хватило, чтобы решить все в основное время, а в трехминутном овертайме разыгрывались уже два очка.
Подключившись в атаку, Кошарный едва не реабилитировался. Вратарь не забил, но каков Макаров! За 13 секунд до так и не состоявшейся серии пенальти заработал штрафной и сам же его реализовал, а потом вынес мяч с линии наших ворот чуть ли не на последней секунде!
Это был взрыв эмоций, и, возможно, такая победа поможет сборной даже больше, чем добытые в рабочем режиме очки.
Результаты дня
Группа A
Россия — США — 5:4 ОТ
Парагвай — Япония — 4:7
Положение:
Япония — 3 очка
Россия — 2 очка
США и Парагвай — 0 очков
Группа B
ОАЭ — Таити — 4:3 ОТ
Мозамбик — Испания — 4:7
Положение:
Испания — 3 очка
ОАЭ — 2 очка
Таити и Мозамбик — 0 очков.