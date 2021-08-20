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14:08 (мск), источник: Прессбол

Борис Копитович покинул БАТЭ

БАТЭ покинул черногорец Борис Копитович — контракт с защитником прекращен по взаимному соглашению сторон.

БАТЭ
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Источник: AP 2021

В составе команды Копитович стал двукратным обладателем Кубка Беларуси (2020, 2021), а также дважды примерял серебряные награды чемпионата (2019, 2020). За два года Борис сыграл за «желто-синих» 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ФК БАТЭ благодарит Бориса Копитовича за работу — и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении официального сайта борисовского клуба.

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