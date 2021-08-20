Борис Копитович покинул БАТЭ

В составе команды Копитович стал двукратным обладателем Кубка Беларуси (2020, 2021), а также дважды примерял серебряные награды чемпионата (2019, 2020). За два года Борис сыграл за «желто-синих» 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.