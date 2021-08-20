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17:39 (мск), источник: Sport24

«Аякс» посвятил новую форму Бобу Марли. Его хит Three little birds стал гимном фанатов и звучит на каждом матче

Этой истории 13 лет.

Аякс
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Источник: AFP 2021

Приз за самый стильный дизайн формы отправляется в Амстердам — сегодня «Аякс» презентовал джерси, посвященную Бобу Марли и его песне «Three Little Birds».

Это третий комплект амстердамцев на сезон. Он выполнен в черном цвете с полосками фирменных цветов растаманов — зеленого, желтого и красного. На спине под воротником изображены три птицы. Это отсылка к хиту, который обожают болельщики «Аякса».

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Они поют «Three Little Birds» на каждом матче. Три года назад «Аякс» пригласил на «Амстардам Арену» сына Боба Марли Ки-Мани, который исполнил песню отца в перерыве матча Лиги чемпионов с АЕКом. Стадион был в экстазе!

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Боб Марли обожал футбол: часами пропадал на поле (продюсер Ли Перри уверял: Боб в таком порядке, что если бы не регги, то вызывался бы в сборную Ямайки), дружил со многими игроками и в каждый тур обязательно брал мяч, который чеканил во время саундчеков. Музыкант даже умер от травмы, полученной во время игры: в 1977 году он прилетел в Париж и перед концертом не устоял от предложения журналистов зарубиться в футбол недалеко от отеля.

У Марли не было с собой бутс, и в одном из стыков он сильно повредил ноготь на большом пальце ноги. Тот отслоился от пальца, но все лечение обошлось обычной перевязкой: Боб не придал значение травме, вернулся в отель и спокойно продолжил тур. Но спустя некоторое время все же обратился в клинику — состояние не улучшалось даже спустя долгое время. Так врачи выявили у музыканта злокачественную меланому. Анализы подтвердили, что одной из причин рака кожи стало повреждение ногтя и предложили ампутировать палец. Боб отказался — не поверив доктору, он продолжил совмещать гастроли и футбол.

Марли протянул четыре года: потеряв сознание на пробежке, все же обратился к онкологу и прошел курсы химиотерапии. Но было слишком поздно: болезнь распространилась по всему организму, охватила легкие и мозг. В его склепе — гитара Les Paul, пучок конопли, кольцо, которое подарил эфиопский принц, Библия и футбольный мяч. Так завещал сам Боб.

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«Three little birds» вышла за год до смерти музыканта. Марли не догадывался, что спустя 28 лет хит выстрелит на футбольных аренах другого полушария и станет неофициальным гимном «Аякса». Хотя никто этого даже не планировал — все произошло случайно.

Летом 2008-го «Кардифф Сити» завершал предсезонные сборы товарищеским матчем с «Аяксом». На выезд в Уэльс неожиданно отправились несколько сотен болельщиков из Амстердама. Это очень напрягло местную полицию, которая с трудом справлялась с фанатами «Кардиффа». Чтобы избежать столкновений валлийцев с голландцами, власти решили максимально разделить потоки людей. Во втором тайме полицейские связались с диктором стадиона Али Яссином и сообщили, что в целях безопасности болельщиков «Аякса» закроют на секторе и выпустят в город, когда фанаты «Кардиффа» разойдутся по домам. И предупредили: «Включи им что-нибудь, чтобы не скучали».

«Людей нужно было как-то развлекать, — вспоминал Яссин, который совмещал работу диктора и диджея в местном пабе. — На столе лежали несколько пластинок Боба Марли. Я поставил “Three little birds” и удивился: болельщики начали танцевать и подпевать».

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Хит Боба Марли звучал из колонок стадиона снова и снова. Фанам «Аякса» так зашло, что из дикторской Яссина встретили бурными аплодисментами.

«Мы долго искали гимн и, наконец, получили его в Кардиффе в 2008 году», — признавался болельщик «Аякса» Родни Рисдик.

Новинку быстро оценили и футболисты.

«Когда слышишь “Three little birds”, испытываешь уникальные ощущения. Эта песня придает сил и как будто окрыляет», — признавался Клас-Ян Хунтелар.

Форма «Аякса», посвященная Бобу Марли, точно станет хитом.

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