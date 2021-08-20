Сборная Бразилии впервые проиграла стартовый матч на чемпионате мира по пляжному футболу

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Швейцарии обыграла сборную Бразилии в серии пенальти в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК «Лужники».

Основное время завершилось со счетом 5:5, в дополнительное команды забить не сумели, в серии пенальти точнее были европейцы — 4:3.

Бразильцы впервые проиграли стартовый матч на мировом первенстве по пляжному футболу. Ранее в пятницу в другом матче квартета С сборная Белоруссии обыграла команду Сальвадора, победитель также был выявлен в серии пенальти после счета 5:5.

За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное — 2, в серии пенальти — 1, проигравший не получает очков. После первого тура в группе лидирует сборная Белоруссии (1 очко), далее идут команды Швейцарии (1), Бразилии (0) и Сальвадора (0). В следующем туре состоятся матчи Бразилия — Сальвадор и Швейцария — Белоруссия. Обе игры пройдут в воскресенье.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы — 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.