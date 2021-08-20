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20 августа, источник: Спорт-Экспресс

Испанский форвард забил гол со своей половины поля в чемпионате Румынии

Форвард «Фарула» Хефте Бетанкор забил со своей половины поля в матче шестого тура чемпионата Румынии против бухарестского «Динамо» (3:0).

Динамо Бх
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Источник: Reuters

Видео в своем Twitter опубликовал румынский журналист Эмануэль Рошу.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 53-й минуте испанец сверхдальним ударом оформил дубль. Он же открыл счет на 12-й минуте. Третий мяч в активе Гиорги Гани.

Чемпионат Румынии

6-й тур

«Фарул» — «Динамо» Бухарест — 3:0 (1:0)

Голы: Бетанкор, 12, 53, Ганя, 57.

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