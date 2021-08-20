Испанский форвард забил гол со своей половины поля в чемпионате Румынии
Форвард «Фарула» Хефте Бетанкор забил со своей половины поля в матче шестого тура чемпионата Румынии против бухарестского «Динамо» (3:0).
Динамо Бх
Форвард «Фарула» Хефте Бетанкор забил со своей половины поля в матче шестого тура чемпионата Румынии против бухарестского «Динамо» (3:0).
Видео в своем Twitter опубликовал румынский журналист Эмануэль Рошу.
На 53-й минуте испанец сверхдальним ударом оформил дубль. Он же открыл счет на 12-й минуте. Третий мяч в активе Гиорги Гани.
Чемпионат Румынии
6-й тур
«Фарул» — «Динамо» Бухарест — 3:0 (1:0)
Голы: Бетанкор, 12, 53, Ганя, 57.