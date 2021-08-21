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14:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили на старте чемпионата мира по пляжному футболу

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси успешно стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В первом туре предварительной группы С белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, встречались с командой Сальвадора и победили в серии послематчевых пенальти. Игровое время завершилось вничью — 5:5, а пенальти лучше пробили белорусские футболисты — 5:4.

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Во втором туре 22 августа белорусская дружина встретится со сборной Швейцарии, которая на старте выиграла у бразильцев. В последнем поединке первого этапа белорусская команда сыграет с бразильской сборной.

Составы остальных квартетов:

  • А — Россия, США, Япония, Парагвай;
  • В — Испания, Мозамбик, ОАЭ, Таити;
  • D — Португалия, Оман, Уругвай, Сенегал.

После завершения первого этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Четвертьфинальные встречи состоятся 26 августа, полуфиналы намечены на 28 августа, финал и встреча за бронзу состоятся 29 августа.

Белорусские мастера пляжного футбола во второй раз сыграют в финальной стадии чемпионата планеты. Их дебют состоялся в 2019 году в парагвайском Асунсьоне. Тогда белорусы не смогли пробиться в четвертьфинал, заняв третье место в своей предварительной группе. Чемпионом мира два года назад стала сборная Португалии, которая в решающем поединке обыграла команду Италии (6:4), а бронза досталась россиянам, победившим в матче за третье место японцев (5:4).

Больше всего чемпионат мира выигрывала сборная Бразилии, у которой 14 титулов, три раза побеждали португальцы, дважды — россияне, один раз золото завоевала команда Франции.

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