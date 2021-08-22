ФИФА обратилась в правительства ряда стран с просьбой об эвакуации футболисток из Афганистана
ФИФА заявила, что ситуация в Афганистане «остается нестабильной и очень тревожной».
ФИФА заявила, что ситуация в Афганистане «остается нестабильной и очень тревожной».
FIFPro — всемирная организация, объединяющая представителей профессиональных футболистов — тоже призывает на помощь. В профсоюзе заявил, что работают с правительствами над разработкой плана эвакуации, добавив: «Цель — доставить как можно больше людей в безопасное место».
Футболистки опасаются за свою жизнь после захвата талибами власти в стране.
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Многие футболистки из Афганистана после захвата власти скрылись. Во время своего предыдущего правления около 20 лет назад талибы не позволяли девушкам получать образование.
Женщины также не могут покидать дома без
Напомним, недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана. После этого тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, где западные страны эвакуировали своих граждан и афганцев.
В понедельник появились фото и видео, где которых сотни людей бегут рядом с самолетом ВВС США, движущимся по