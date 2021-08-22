Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Команда Бразилии со счетом 4:2 обыграла сборную Сальвадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу.

Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники».

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Бразильцы одержали первую победу на турнире, в прошлом туре 14-кратные чемпионы мира уступили швейцарцам, впервые проиграв на группой стадии. Команды представляют группу С, лидирует в группе сборная Швейцарии (4 очка), второй идет команда Бразилии (3), далее следуют белорусы (1) и сальвадорцы (0).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы — 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.