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13:56 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» одержало волевую победу над жодинскими футболистами в матче чемпионата Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» одержали волевую викторию над жодинским «Торпедо-БелАЗом» с результатом 3:2 в последнем поединке 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Бр
БАТЭ
Шахтер С
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Пропустив два гола в первом тайме от Дмитрия Антилевского, брестчане после перерыва сумели трижды поразить ворота Владимира Бушмы. Сначала Александр Шестюк сократил разрыв до минимума, а потом победу хозяевам принес их капитан Павел Седько, оформивший голевой дубль.

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Лидер первенства солигорский «Шахтер» разгромил в Мозыре местную «Славию» со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил лучший снайпер белорусского первенства гамбийский форвард Дембо Дарбо, на лицевом счету которого стало 14 мячей.

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Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть столичный «Энергетик-БГУ» — ничья 1:1. С таким же результатом завершился матч «Сморгонь» — «Рух» (Брест). Футболисты «Гомеля» переиграли на своей арене минское «Динамо» — 2:0, гродненский «Неман» в гостях уверенно победил «Минск» — 4:0, а «Витебск», так же на выезде, был сильнее «Слуцка» — 2:1.

Турнирное положение:

  1. «Шахтер» — 47 очков (17 матчей),
  2. БАТЭ — 44 (20),
  3. «Рух» — 40 (20),
  4. «Динамо» (Минск) — 39 (20),
  5. «Гомель» — 35 (19),
  6. «Динамо» (Брест) — 30 (20),
  7. «Витебск» — 27 (20),
  8. «Минск» — 24 (19),
  9. «Энергетик-БГУ» — 24 (19),
  10. «Ислочь» — 23 (20),
  11. «Торпедо-БелАЗ» — 22 (19),
  12. «Неман» — 21 (20),
  13. «Слуцк» — 18 (20),
  14. «Славия» — 14 (19),
  15. «Сморгонь» — 10 (20),
  16. «Спутник» — 7 (20).

В следующем туре встречаются:

  • 27 августа «Рух» — «Шахтер».
  • 28 августа «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель», «Динамо» (Минск) — «Минск», БАТЭ — «Ислочь».
  • 29 августа «Слуцк» — «Славия», «Витебск» — «Динамо» (Брест), «Неман» — «Энрегетик-БГУ». -0-
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