Брестское «Динамо» одержало волевую победу над жодинскими футболистами в матче чемпионата Беларуси

Пропустив два гола в первом тайме от Дмитрия Антилевского, брестчане после перерыва сумели трижды поразить ворота Владимира Бушмы. Сначала Александр Шестюк сократил разрыв до минимума, а потом победу хозяевам принес их капитан Павел Седько, оформивший голевой дубль.
Лидер первенства солигорский «Шахтер» разгромил в Мозыре местную «Славию» со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил лучший снайпер белорусского первенства гамбийский форвард Дембо Дарбо, на лицевом счету которого стало 14 мячей.
Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть столичный «Энергетик-БГУ» — ничья 1:1. С таким же результатом завершился матч «Сморгонь» — «Рух» (Брест). Футболисты «Гомеля» переиграли на своей арене минское «Динамо» — 2:0, гродненский «Неман» в гостях уверенно победил «Минск» — 4:0, а «Витебск», так же на выезде, был сильнее «Слуцка» — 2:1.
В следующем туре встречаются: