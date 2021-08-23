Брестское «Динамо» одержало волевую победу над жодинскими футболистами в матче чемпионата Беларуси

Пропустив два гола в первом тайме от Дмитрия Антилевского, брестчане после перерыва сумели трижды поразить ворота Владимира Бушмы. Сначала Александр Шестюк сократил разрыв до минимума, а потом победу хозяевам принес их капитан Павел Седько, оформивший голевой дубль.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/srWBCsDfNMk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер первенства солигорский «Шахтер» разгромил в Мозыре местную «Славию» со счетом 4:0. Два гола в этой встрече забил лучший снайпер белорусского первенства гамбийский форвард Дембо Дарбо, на лицевом счету которого стало 14 мячей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kuNLLjbfkSU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть столичный «Энергетик-БГУ» — ничья 1:1. С таким же результатом завершился матч «Сморгонь» — «Рух» (Брест). Футболисты «Гомеля» переиграли на своей арене минское «Динамо» — 2:0, гродненский «Неман» в гостях уверенно победил «Минск» — 4:0, а «Витебск», так же на выезде, был сильнее «Слуцка» — 2:1.

Турнирное положение:

«Шахтер» — 47 очков (17 матчей), БАТЭ — 44 (20), «Рух» — 40 (20), «Динамо» (Минск) — 39 (20), «Гомель» — 35 (19), «Динамо» (Брест) — 30 (20), «Витебск» — 27 (20), «Минск» — 24 (19), «Энергетик-БГУ» — 24 (19), «Ислочь» — 23 (20), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (19), «Неман» — 21 (20), «Слуцк» — 18 (20), «Славия» — 14 (19), «Сморгонь» — 10 (20), «Спутник» — 7 (20).

В следующем туре встречаются: