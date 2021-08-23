Сообщалось, что «Кайрат» возглавит Бердыев. Но все не так просто
Объясняет Айдын Кожахмет.
Недавно вышла новость о том, что «Кайрат» возглавит Курбан Бердыев. Об этом сообщал «Матч ТВ». Его помощником называли Дмитрия Кириченко, хорошо известного Бердыеву по «Ростову». Но по словам журналиста Айдына Кожахмета, все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Инсайдер сообщил, что владелец клуба Кайрат Боранбаев стоит перед непростым выбором — отдать полностью бразды правления Курбану Бекиевичу или назначать нового молодого специалиста с Германии. Расклад такой, что Бердыев предлагает официально назначить на должность главного тренера Кириченко.
Но Кайрату Советаевичу этот вариант не по душе, так как Кириченко — не такой именитый специалист как Семак или Карпин. Еще со времен работы в «Ростове» считалось, что Кириченко лишь доносчик идей Бердыева, а не самостоятельная боевая единица. Утверждается, что сам Боранбаев открыто предлагает Бекиевичу самолично принять команду и ковать ее новую историю в группе Лиги конференций.
Но Бердыев не спешит это делать. Он полагает, что ему больше подходит управление через легкое касание, а не полный нажим.
Инсайдер отметил, что уход Кирилла Кекера связан именно с этим. Он открыто заявил — либо я сам решаю, либо пусть Бердыев тренирует.
«Кстати, кандидатура Артема Гавриленко была не первой после ухода Кекера. По структурной иерархии его место должен был занять другой Кирилл — Морунов, возглавляющий команду Первой лиги. Но тот очень принципиальный молодой специалист и ни за что не пойдет в подчинение к
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Готов ли «Кайрат» к таким переменам?