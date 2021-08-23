Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Специя
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
22.08
Леванте
Реал
33
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
14:23 (мск), источник: Sports.Ru

Сообщалось, что «Кайрат» возглавит Бердыев. Но все не так просто

Объясняет Айдын Кожахмет.

Кайрат
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Недавно вышла новость о том, что «Кайрат» возглавит Курбан Бердыев. Об этом сообщал «Матч ТВ». Его помощником называли Дмитрия Кириченко, хорошо известного Бердыеву по «Ростову». Но по словам журналиста Айдына Кожахмета, все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Читайте также
«Вагнер Лав выглядит лучше, чем в молодости». Бывшая звезда ЦСКА забивает в еврокубках

Инсайдер сообщил, что владелец клуба Кайрат Боранбаев стоит перед непростым выбором — отдать полностью бразды правления Курбану Бекиевичу или назначать нового молодого специалиста с Германии. Расклад такой, что Бердыев предлагает официально назначить на должность главного тренера Кириченко.

Но Кайрату Советаевичу этот вариант не по душе, так как Кириченко — не такой именитый специалист как Семак или Карпин. Еще со времен работы в «Ростове» считалось, что Кириченко лишь доносчик идей Бердыева, а не самостоятельная боевая единица. Утверждается, что сам Боранбаев открыто предлагает Бекиевичу самолично принять команду и ковать ее новую историю в группе Лиги конференций.

Но Бердыев не спешит это делать. Он полагает, что ему больше подходит управление через легкое касание, а не полный нажим.
Айдын Кожахмет
спортивный журналист

Инсайдер отметил, что уход Кирилла Кекера связан именно с этим. Он открыто заявил — либо я сам решаю, либо пусть Бердыев тренирует.

Читайте также
Главный тренер «Кайрата» Кекер подал в отставку. Его временно будет заменять Гавриленко

«Кстати, кандидатура Артема Гавриленко была не первой после ухода Кекера. По структурной иерархии его место должен был занять другой Кирилл — Морунов, возглавляющий команду Первой лиги. Но тот очень принципиальный молодой специалист и ни за что не пойдет в подчинение к кому-то. Был у него шанс войти в штаб Шпилевского, еще до того, как в нем оказался Кекер. Но Морунов отказался.

Боранбаев пытался ее решить по-другому. И предложил искать нового тренера на немецком рынке. Но тут против оказался уже сам Курбан Бекиевич, резонно предположив, что его взгляды на игру могут не совпасть с новым тренером. А если нет понимания, то как работать вместе? Тогда само пребывание Бердыева в роли консультанта становится бессмысленным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боранбаев взял несколько дней на раздумье. И от его решения будет зависеть многое. Если не все. Ведь полный карт-бланш Бердыеву, фактически, будет означать отход от своей генеральной линии — постоянный ввод в состав воспитанников академии клуба. Если Бекиевич согласится на то, чтобы ответственность лежала на нем, то вряд ли будет согласен с этой линией. И вообще может попытаться перестроить работу академии, отойдя от немецкой концепции развития, — подытожил Кожахмет.

Готов ли «Кайрат» к таким переменам?

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Только четыре клуба РПЛ поддержали отмену лимита на легионеров
Карпин назвал окончательный состав сборной на ближайшие матчи
Агент Миранчука подтвердил интерес к игроку ЦСКА и «Зенита»
Карпин прокомментировал изменения в составе сборной России
Жозе Моуринью рассказал, чем опасен на поле Шомуродов
Роман Павлюченко в 39 лет оформил первый покер в карьере (видео)
«Локомотив» прокомментировал скандальный твит про Крыховяка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь