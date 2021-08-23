Футболисты нередко дерутся с фанатами. Вспоминаем самые сочные истории

Подробности произошедшего описывать не будем: видео и фотографии инцидента, из-за которого матч был сорван, уже облетели весь интернет. Вместо этого вспомним несколько других подобных историй, коих было предостаточно.

«Бастия» — «Лион». Фанаты напали на футболистов еще до стартового свистка, а затем и во время матча

Вчерашний конфликт в Ницце — далеко не первый для французского футбола. В конце сезона-2016/17 из-за действий активных фанатов «Бастии» пострадали игроки «Лиона». Отношения были накалены еще после матча первого круга, в котором корсиканцы потерпели поражение вкупе с двумя удалениями. В ответной встрече представители группировки Bastia 1905 решили оказать «Лиону» горячий прием. Еще во время предматчевой разминки фанаты начали скандировать провокационные и оскорбительные кричалки в адрес игроков гостей, а затем один из болельщиков прорвался на поле, вступив в словесную перепалку с Мемфисом Депаем.

Пока футболист пытался уговорить фаната вернуться на трибуну и прекратить провокации, на поле выбежали еще десятки болельщиков, атаковавшие игроков «Лиона». Отдельно досталось резервному голкиперу гостей Матье Горжелену и хавбеку Жордану Ферри. Стюарды успокоить рассвирепевших фанатов не смогли, и в итоге футболистам пришлось спасаться бегством в подтрибунное помещение, из-за чего на обсуждение был поставлен вопрос об отмене или переносе матча. Но команды все же решили играть, хоть и с почти часовой задержкой. Правда, встреча все равно была сорвана.

Перед уходом на перерыв по окончании первого тайма основной голкипер «Лиона» вступил с фанатом «Бастии» в словесную перепалку, которая быстро переросла в драку. В итоге матч прервали окончательно, а корсиканцам «влепили» техническое поражение. По итогам сезона они покинули Лигу 1.

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«Зенит» — «Динамо». Путешествие Гулливера

В сезоне-2013/14 «Зенит» до последнего боролся с ЦСКА за чемпионство, но за тур до конца чемпионата из золотой гонки все же выбыл. В ключевом матче первенства петербуржцы принимали столичное «Динамо» и за несколько минут до финального свистка уступали со счетом 2:4. Отчаявшиеся фанаты сине-бело-голубых решили разбавить томный вечер весельем, выбравшись огромной толпой на футбольное поле. Поначалу болельщики распевали песни у ворот, но когда футболисты обеих команд по пути в подтрибунное помещение начали толкаться и конфликтовать, фанаты «Зенита» своих игроков решили поддержать уже не речевками и песнями, а силой.

Особенно отличился петербургский болельщик Алексей Нестеров, более известный по прозвищу Гулливер, который зачем-то ударил по лицу защитника «Динамо» Владимира Граната. Некоторое время фанат находился в тени, но затем вышел из нее и признался в содеянном, за что получил 25 суток ареста. Ему грозило и более суровое наказание, но Гранат отозвал заявление против петербуржца. Что касается «Зенита», то клубу присудили техническое поражение, выписали штраф в миллион рублей, а также на два матча закрыли трибуны домашнего стадиона.

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Сербия — Албания. Албанские провокаторы вышли сухими из воды

Матч между сборными Сербии и Албании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2016 был обречен на скандал. Проведение столь принципиальной встречи в спокойной манере даже теоретически не было возможным. Но произошедшее в Белграде все равно превзошло все ожидания.

Ожесточенная борьба на поле, постоянные стычки игроков обеих команд, бесконечные оскорбительные кричалки в исполнении сербских фанатов — все это сопутствовало первому тайму матча до тех пор, пока над полем стадиона «Партизана» не появился дрон, к которому был привязан флаг албанских националистов. Когда дрон со знаменем опустился слишком низко к газону, сербский футболист Стефан Митрович моментально сорвал полотнище, из-за чего моментально разгорелся конфликт.

Албанские футболисты сразу ринулись к Митровичу с целью забрать флаг и своего в итоге добились, после чего между спортсменами началась стычка, которую поддержали некоторые сербские фанаты, принявшиеся избивать албанцев. Гостям пришлось спасаться бегством, а на пути к потрибунному помещению — защищаться от летевших в них с трибун кресел и файеров.

Как выяснилось позднее, провокацию с флагом исполнил один из приближенных к албанскому правительству. Дисциплинарный орган УЕФА по итогам расследования присудил сборной Албании техническое поражение, а сербов при этом лишили трех очков и заставили провести два матча при пустых трибунах. Решение вызвало вопросы, но Спортивный арбитражный суд (CAS) впоследствии вынес еще более скандальный вердикт, присудив «технарь» Сербии как принимающей стороне. Благодаря этим трем очкам албанцы впервые в своей истории пробились в финальный раунд ЕВРО.

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«Аякс» — АЗ. Фанат хотел избить футболиста, а в итоге сам получил пинок под зад

Известны и истории, когда в роли пострадавших оказываются не футболисты, а болельщики. Такая, например, произошла в декабре 2011-го во время матча Кубка Нидерландов «Аякс» — АЗ. Хозяева отметились быстрым голом, а к концу первого тайма гости все больше давали на ворота соперника с намерением отыграться до ухода на перерыв. Не удалось.

На 32-й минуте на вратаря АЗ Эстебана Альварадо напал болельщик «Аякса», который выбежал на поле. Однако ударить голкипера у него толком не получилось: Альварадо сумел защититься и уронить нерадивого драчуна на газон. В дополнение к этому вратарь АЗ еще дважды ударил болельщика ногой по «пятой» точке, после чего стюарды и одноклубники голкипера оттеснили его, пока фаната уводили с поля. Градус поднялся, когда главный арбитр встречи показал Альварадо прямую красную карточку за неспортивное поведение. В знак протеста наставник АЗ увел свою команду в раздевалку.

Решением нидерландского футбольного союза встреча была полностью переиграна, а АЗ в итоге победил (3:2) и дошел до полуфинала Кубка. Что касается фаната, напавшего на Альварадо, то его приговорили к шести месяцам тюремного заключения.

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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Бенефис Эрика Кантона

Эрик Кантона запомнился футбольным болельщикам не только своей выдающейся игрой, но и весьма скверным характером. Поругаться с кем-то на поле или вне его, вступить в стычку, грубо сфолить, получить красную карточку — все это было обычным делом для эпатажного француза. Не изменил себе Кантона и в январе 1995-го в гостевом матче с «Кристал Пэлас», удалившись за удар игрока «стекольщиков». Но все самое интересное произошло уже через пару минут после этого эпизода.

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Покидая поле, Кантона услышал «пару ласковых» от болельщика «Кристал Пэласа» Мэттью Симмонса. Этих слов оказалось достаточно, чтобы окончательно вывести француза из себя, и тогда Король Эрик вошел в историю как футболист с навыками кунг-фу. Церемониться с болельщиком он не стал и в прыжке влетел в него ногами вперед, разбавив прием хуком с правой.

Несмотря на то, что сие событие стало поистине грандиозным, в «Юнайтед» поведением Кантона остались недовольны и отстранили его до конца сезона. Футбольная ассоциация Англии и вовсе добавила к этому дисквалификацию до осени, а также оштрафовала его на 10 тысяч фунтов. Помимо этого, француза приговорили к двум неделям тюрьмы, которые впоследствии были изменены на 120 часов общественных работ. Как оценил свой поступок сам Кантона? Чтобы понять это, достаточно одного его высказывания.

«Все люди равны, так что если я хочу пнуть человека, я его пинаю. После того, как я врезал тому хулигану, на пресс-конференции я сказал: “Чайки летят за траулером, потому что думают, будто сардины выбросят в море”. Все пытались найти смысл в моих словах про чаек, но его там нет. Я не философ. Это просто набор слов. Смысл был в том, что я вышел к журналистам и сказал что-то, что ничего не значит. Жалею ли я, что ударил того человека? Жалею, что не ударил его сильнее», — говорил Кантона.