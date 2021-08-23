Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сборная России победила команду Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве и вышла в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сборная России победила команду Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве и вышла в
Встреча третьего тура группы A, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян.
Эта победа стала самой крупной для сборной России на чемпионатах мира по пляжному футболу.
Сборная России с шестью очками заняла первое место в группе и сыграет 26 августа в четвертьфинале со второй командой квартета B — Испанией. Второй в группе A стала Япония (6 баллов), которая в четвертьфинале встретится с победителем группы B командой Таити. Сборные Парагвая (3) и США (0) не пробились в