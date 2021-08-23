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22:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сборная России победила команду Японии в матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве и вышла в плей-офф турнира.

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Источник: РИА "Новости"
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Встреча третьего тура группы A, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. Хет-трик у россиян оформил Артур Папоротный (3-я, 25-я, 27-я минута), кроме него отличились Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). Автоголом отметился Озу Морейра (1) из сборной Японии. В составе проигравших отличился Такуйя Акагума (32).

Эта победа стала самой крупной для сборной России на чемпионатах мира по пляжному футболу.

Сборная России с шестью очками заняла первое место в группе и сыграет 26 августа в четвертьфинале со второй командой квартета B — Испанией. Второй в группе A стала Япония (6 баллов), которая в четвертьфинале встретится с победителем группы B командой Таити. Сборные Парагвая (3) и США (0) не пробились в плей-офф из квартета А.

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