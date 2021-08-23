Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ по пляжному футболу

Встреча третьего тура группы A, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. Хет-трик у россиян оформил Артур Папоротный (3-я, 25-я, 27-я минута), кроме него отличились Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). Автоголом отметился Озу Морейра (1) из сборной Японии. В составе проигравших отличился Такуйя Акагума (32).

Эта победа стала самой крупной для сборной России на чемпионатах мира по пляжному футболу.