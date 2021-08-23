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23 августа, источник: Спорт-Экспресс

Мощь, кураж, волшебный хет-трик Папоротного! Россия разгромила Японию и ждет четвертьфинала с Испанией

Наша сборная завершила групповой турнир чемпионата мира по пляжному футболу уверенной победой и вышла в плей-офф с первого места.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира. Группа А
Япония — Россия — 1:7 (0:3, 0:1, 1:3)
Голы: Озу Морейра, 9 — в свои ворота (0:1). Папоротный, 3 (0:2). Земсков, 8 (0:3). Чужков, 15 (0:4). Папоротный, 25 (0:5). Папоротный, 27 (0:6). Акагума, 32 (1:6). Никоноров, 36 (1:7).
Нереализованный пенальти: Акагума, 34 (перекладина).

Идеальный период

— Вы привыкайте, это нормально, валидолом запасайтесь. На самом деле меня все просили после первого матча: «Не доводите дело до пенальти». А я сразу сказал, что, если вы приходите на стадион и болеете за наших пляжников, мы предупреждаем вас, что нервов не останется к концу чемпионата. Мы такая команда: сами себя загоним в тяжелую ситуацию, а потом героически из нее пытаемся выйти, — говорил после матча с Парагваем в интервью BSRussia капитан сборной и двукратный чемпион мира Антон Шкарин.

Можно сказать, 38-летний ветеран готовил всех к игре с Японией, которая на втором чемпионате подряд становится для нас судьбоносной. В 2019-м в сражении за бронзу Россия вырвала победу, ликвидировав отставание в два мяча (5:4). Сейчас требовалось проявить волю, чтобы выйти из группы на домашнем турнире. И к стартовому свистку подопечные Михаила Лихачева уже знали: Парагвай разгромил США со счетом 9:4, сделав разность мячей положительной, и вышел на второе место.

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То есть нам была нужна только победа, и Шкарин сделал все, чтобы сберечь нервы болельщиков. Забрал подбор после атаки Алексея Макарова и на 9-й секунде отправил мяч в сетку рикошетом от легенды японской сборной Озу Морейры. А дальше мы увидели то, что принято считать российским оружием в пляжке, — гол после вброса аута. Не самый типичный, так как Артур Папоротный с лета выстрелил под перекладину с дальней дистанции.

Впервые на этом чемпионате российская команда играла одновременно мощно и легко. Без буквально физически ощущавшегося на старте груза ответственности на плечах. До понедельника один из героев ЧМ-2019 Федор Земсков не мог забить даже с пенальти, а тут от бровки бисиклетой положил мяч под штангу. А то, что создавали почти не выходившие из-под прессинга японцы, нейтрализовывал на последнем рубеже Максим Чужков. Уже почти на бис сыгравший на выходе голкипер доиграл эпизод в начале второго периода и с помощью коварного рикошета поставил в тупик своего коллегу по амплуа.

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Бенефис Папоротного

После четвертого гола на стадионе зазвучала символичная песня «Нас не догонят». Игра шла так, что можно было начинать считать расклады. Но о выборе соперника точно никто не думал. Таити или финишировавшая в своей группе второй Испания, которая, по мнению Михаила Лихачева, является одним из фаворитов чемпионата? Какая разница, если ставишь максимальные задачи. В 2019-м мы прошли Бразилию, которая не проигрывала на протяжении более ста матчей, так что математика в пляжной версии футбола — точно лишнее.

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Важнее кураж, который Россия наконец-то поймала. Наши дарили удовольствие болельщикам и сами наслаждались собственной игрой. Красивейшая комбинация в начале заключительной трети с завершающим ударом Папоротного с лета — настоящий шедевр. А как Артур оформил хет-трик, со своей половины забросив мяч за шиворот чуть выдвинувшемуся вперед голкиперу! Как в такой вечер не запустить «Аргентину — Ямайку»?! Стадион уже дополнял ее своей концовкой — 6:0.

Японию мы словно не заметили, а дебютант мировых чемпионатов Андрей Котенев еще и вывел на пустые ворота нашего снайпера Бориса Никонорова. И не важно, что максимального уровня мотивации у заранее решивших все вопросы «Синих самураев» не было. Главное — она была у России. «Гуляем всю ночь до утра» и ждем в четверг Испанию. Начинается самое интересное.

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