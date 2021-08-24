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16:57 (мск), источник: ТАСС

Австралия эвакуировала ряд футболисток из Афганистана

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана Халида Попал обратилась к спортивным организациям с просьбой обеспечить безопасность игроков.

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Источник: Reuters

ТАСС, 24 августа. Правительство Австралии эвакуировало ряд футболисток из Афганистана в связи со сложной политической ситуацией в стране. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

«Мы благодарны правительству Австралии за эвакуацию большого количества футболисток и других спортсменок из Афганистана, — говорится в заявлении. — Эти девушки, как спортсменки, так и активистки, оказались в опасности, и от имени своих коллег по всему миру мы благодарим международное сообщество за то, что они пришли им на помощь. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы поддержать этих девушек, мы настоятельно призываем международное сообщество обеспечить им всю необходимую помощь. Многие спортсмены в Афганистане все еще находятся в группе риска, необходимо приложить все усилия, чтобы оказать им поддержку».

Ранее бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал обратилась к спортивным организациям с просьбой обеспечить безопасность игроков.

«Последние несколько дней были чрезвычайно напряженными, но сегодня мы добились важной победы, — сказала Попал. — Футболистки проявили храбрость и силу в момент кризиса, мы надеемся, что они будут жить лучше за пределами Афганистана. Но впереди еще много работы. Женский футбол — это семья, и мы должны быть уверены, что все в безопасности».

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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