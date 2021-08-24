«Матч ТВ» за 5 лет покинуло более полутора десятка комментаторов. Держите список
Список длинный.
Список длинный.
Нобель — не первый топовый журналист, который расстался с «Матч ТВ». С момента основания канала в 2016-м его покинули десятки работников (возможно, сотни), запустились и закрылись несколько шоу (в том числе и с участием Юрия Дудя). Но сейчас речь только о комментаторах.
Ушел на самом старте проекта
«Я приехал на этот матч с корпоратива Sports.ru, меня там видели коллеги: Юра Дудь, Миша Калашников… — объяснял Уткин. — Приехал на канал за час до начала матча, меня видели коллеги, которые работали в тот день. Я не был пьян. Не хочу оправдаться, но не бывает такого, чтобы человек в течение пары часов репортажа полчаса трезв, потом пьян 15 минут, потом опять трезв. Прекрасно знаю, как это выглядело со стороны.
Я холостяк, веду свободный образ жизни, но абсолютно точно — не был пьян в тот вечер. Этому есть масса свидетелей. Со мной это происходит во второй раз в жизни. В первый раз звукорежиссер встал со стула и меня разбудил. Прошло всего две минуты, я встрепенулся и нормально довел репортаж до конца. Сейчас этого не произошло. И нельзя в этом никого винить, это не обязанность звукорежиссера.
Сейчас выступает с репликами на ютубе (более 600 тысяч подписчиков).
Был исполнительным продюсером спортивного вещания и вел программу «Спортивный вопрос». Ушел
Сейчас иногда комментирует на «Первом», «Рен ТВ», а также в эфире «Яндекса».
Ушел на самом старте, но о причинах не рассказал: Поймите, меня никто не выгонял с «Матч ТВ». Мы в свое время вполне мирно разошлись, я сам решил уйти.
Сейчас босс комментаторов на «Окко», во время топовых турниров комментирует на «России 1».
Формально попал под сокращение в 2016-м, но уверяет, что его уволили по политическим причинам: «Я потратил почти пять месяцев на историю с этим «Матчем». Встречался с Тиной, она сказала: «Вы хотите комментировать? Пожалуйста, я не против. Пусть это решает Володин (Борислав Володин, бывший редактор трансляций «Матч ТВ» — прим. Sports.ru). Володин два месяца конопатил мне мозги, ни одного слова, вообще ничего не решил. Задали там в приемной Чернышенко этот вопрос, он сказал: «Да-да, я слышал, это пусть Тина с Володиным решают».
Комментировал на «Силе ТВ», сейчас иногда появляется в ютубе вместе с Александром Шмурновым, а также комментирует чемпионат Польши на канале «Виасат спорт».
Был отстранен вместе с Андроновым: «Могу подтвердить, что отстранен от работы решением генерального директора. Никаких подробностей не знаю — мне сообщили только о самом факте. Никто из руководства со мной не связывался, и, похоже, не собирается».
Летом ушел с «Окко», чтобы работать в Тбилиси на спортивном канале «Сетанта».
О причинах говорил расплывчато: «Потому что мое сотрудничество с каналом “Матч” было спорадическим, сиюминутным, странным. В мае 2017-го мне показалось правильно установить именно такой формат сотрудничества (работа по договору подряда), который на выходе закончился округлением к нулю. Что меня тоже, к счастью, устроило».
Сейчас водит экскурсии по Петербургу, иногда появляется в футбольных шоу на ютубе.
В 2017-м попал в историю: в беседе с Андроновым и Дементьевым сказал, что Тина обанкротила «Матч ТВ», запись разговора за кадром
Сейчас свободный художник.
Мирно ушел в 2019-м на «Окко»: «У меня не было цели
Ушел на «Окко» к моменту запуска трансляций АПЛ: «В нашей сфере сложно менять профессию. Я иногда смотрю на людей старшего поколения, на тех же комментаторов, работающих не один десяток лет в одной структуре, в одном месте, с одними и теми же людьми, с одной и той же мебелью. К Останкино это очень применимо, на самом деле. Мне иногда становилось страшно. Конечно, с творческой точки зрения я бы развивался, но с повседневной… Когда появилась альтернатива, решил, что нужно ей пользоваться».
Ведущий программы «Свисток» тоже попал под сокращение, некоторое время делился обидой в твиттере. Но теперь лента почищена, остались только сообщения из 2014-го.
Сейчас комментирует на «Окко».
Тоже был выведен из штата и работал на матчах периодически.
Сейчас комментирует на «Окко» и появляется в шоу на ютубе.
Переехал на Первый канал. Ведет утреннее шоу на Первом канале, комментирует матчи, а в прошлом сезоне появлялся в эфире «Силы ТВ».
Переехал на Кипр, где работает в клубе «Пафос». Занимается «медиа и
Пробовалась в эфире как комментатор, но в основном вела программы из студии. Ушла, потому что не договорилась о временном трансфере на FOX News — хотела поработать на ЧМ-2018 на американском канале, но Тина Канделаки была против.
Главред @hipo_platform (пишут про саморазвитие и качество жизни).
Был боссом комментаторов, вел программу «Тотальный разбор». Уход таинственно совпал с внезапным невыходом программы в эфир. Но в интервью сайту канала тренер сообщил, что никакого конфликта с руководством канала не было: «Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу».
Сейчас тренирует сборную России.