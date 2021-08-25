Румынский вратарь положил со штрафного: принес победу в важном дерби и отпраздновал с фанатами
Выбил из Кубка главного соперника.
Выбил из Кубка главного соперника.
Румынский футбол никогда не перестанет нас восхищать. На этот раз удивительное пришло из третьего раунда Кубка, где встречались два клуба из одного города — «СР Брашов» из третьей лиги и «Брашов» из второй лиги.
До 86-й минуты горели нули, но затем «СР» заработал штрафной. К мячу неожиданно подошел 25-летний вратарь Богдан Каука — и мастерским ударом отправил его в сетку. Комментаторы сошли с ума, а часть болельщиков выбежала с трибун, чтобы отпраздновать вместе с игроками.
Гол так и остался единственным в матче — вратарь принес важнейшую победу в принципиальном дерби. Дело в том, что обе команды считают себя правопреемником «Брашова» 1936 года, который прекратил существование в 2017-м.
«СР Брашов» появился в том же 2017-м усилиями фанатов. Однако летом 2021-го на базе объединения нескольких местных клубов возник еще один «Брашов», который юридически признали правопреемником исторического клуба. Однако фанаты «СР» не приняли новую команду, считая ее политическим проектом. Они устраивали протесты у здания мэрии Брашова, но все безрезультатно.
Представляете, как они теперь счастливы, что лично выбили главного соперника из Кубка. Да еще и таким удивительным способом!