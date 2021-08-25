Румынский вратарь положил со штрафного: принес победу в важном дерби и отпраздновал с фанатами

Румынский футбол никогда не перестанет нас восхищать. На этот раз удивительное пришло из третьего раунда Кубка, где встречались два клуба из одного города — «СР Брашов» из третьей лиги и «Брашов» из второй лиги.

До 86-й минуты горели нули, но затем «СР» заработал штрафной. К мячу неожиданно подошел 25-летний вратарь Богдан Каука — и мастерским ударом отправил его в сетку. Комментаторы сошли с ума, а часть болельщиков выбежала с трибун, чтобы отпраздновать вместе с игроками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kZ3BQmS_TZw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол так и остался единственным в матче — вратарь принес важнейшую победу в принципиальном дерби. Дело в том, что обе команды считают себя правопреемником «Брашова» 1936 года, который прекратил существование в 2017-м.

«СР Брашов» появился в том же 2017-м усилиями фанатов. Однако летом 2021-го на базе объединения нескольких местных клубов возник еще один «Брашов», который юридически признали правопреемником исторического клуба. Однако фанаты «СР» не приняли новую команду, считая ее политическим проектом. Они устраивали протесты у здания мэрии Брашова, но все безрезультатно.