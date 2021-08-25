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21:10 (мск), источник: Sports.Ru

Румынский вратарь положил со штрафного: принес победу в важном дерби и отпраздновал с фанатами

Выбил из Кубка главного соперника.

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Источник: Официальный твиттер СР "Брашов"

Румынский футбол никогда не перестанет нас восхищать. На этот раз удивительное пришло из третьего раунда Кубка, где встречались два клуба из одного города — «СР Брашов» из третьей лиги и «Брашов» из второй лиги.

До 86-й минуты горели нули, но затем «СР» заработал штрафной. К мячу неожиданно подошел 25-летний вратарь Богдан Каука — и мастерским ударом отправил его в сетку. Комментаторы сошли с ума, а часть болельщиков выбежала с трибун, чтобы отпраздновать вместе с игроками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол так и остался единственным в матче — вратарь принес важнейшую победу в принципиальном дерби. Дело в том, что обе команды считают себя правопреемником «Брашова» 1936 года, который прекратил существование в 2017-м.

«СР Брашов» появился в том же 2017-м усилиями фанатов. Однако летом 2021-го на базе объединения нескольких местных клубов возник еще один «Брашов», который юридически признали правопреемником исторического клуба. Однако фанаты «СР» не приняли новую команду, считая ее политическим проектом. Они устраивали протесты у здания мэрии Брашова, но все безрезультатно.

Представляете, как они теперь счастливы, что лично выбили главного соперника из Кубка. Да еще и таким удивительным способом!

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