Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:45
Зенит
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Арсенал Т
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Эльфсборг
Фейеноорд
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Ренн
13
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Крылья Советов
12
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
30Ничья «Локо» и «Зенита»
22:10 (мск), источник: Life.ru

Сборная России в меньшинстве обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

За выход в главную игру турнира команда Михаила Лихачёва поборется с представителями Швейцарии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Сборная России по пляжному футболу в тяжелейшем матче обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 4:2.

По ходу матча наши вели со счётом 3:0 после забитых мячей в исполнении Макарова, Котенёва и Никанорова. Однако сначала Эдуард отыграл один мяч, а затем всё тот же Макаров получил красную за две жёлтые. Испанцы сумели забить ещё один усилиями Антонио.

В самом конце матча наша команда лишилась ещё одного игрока: удаление получил Фёдор Земсков. Впрочем, нашим удалось до конца игры забить ещё один: отличился Артур Папоротный.

В полуфинале наших футболистов ждёт встреча со Швейцарией, которая переиграла Уругвай со счётом 10:1. В другой паре за выход в финал поборются команды Сенегала и Японии.

Читайте также
 Чем известен боевик Сергей Коротких по кличке Малюта
Куда исчез лидер "Украинских националистов" и может ли он стать вождем гал
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона
«Зенит» принимает ЦСКА в центральном матче РПЛ (трансляция)
Все, что нужно знать о соперниках «Зенита» в Лиге чемпионов
Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»
Мостовой: «Шахтёр» вышел в ЛЧ благодаря чиновникам УЕФА
Агент Криштиану Роналду убедил перейти его в «Манчестер Сити»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь