Сборная России в меньшинстве обыграла Испанию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу в тяжелейшем матче обыграла Испанию и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 4:2.

По ходу матча наши вели со счётом 3:0 после забитых мячей в исполнении Макарова, Котенёва и Никанорова. Однако сначала Эдуард отыграл один мяч, а затем всё тот же Макаров получил красную за две жёлтые. Испанцы сумели забить ещё один усилиями Антонио.

В самом конце матча наша команда лишилась ещё одного игрока: удаление получил Фёдор Земсков. Впрочем, нашим удалось до конца игры забить ещё один: отличился Артур Папоротный.