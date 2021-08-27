Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!
Следующий соперник — Швейцария.
Следующий соперник — Швейцария.
«У Испании на данный момент идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку, — говорил перед стартом чемпионата RT главный тренер российской команды Михаил Лихачев.
С одной стороны, такой оппонент в четвертьфинале —
А какая драма случилась с действующим чемпионом мира Португалией, которая вроде бы уверенно обыгрывала Уругвай, но упустила перевес в два мяча и, проиграв 6:7, даже не вышла в
Родоначальники пляжного футбола, кстати, второй раз подряд остаются без медалей, в первой игре дня уступив в дополнительное время Сенегалу (4:5). А наша встреча началась в такой плотной борьбе, что первые три удара нанес голкипер российской команды Максим Чужков. Забил же заслуживший свой шанс Андрей Котенев. На чемпионате он дебютировал только в матче с Японией, но успел отметиться голевой передачей. Теперь — забил сам, классно сыграв на опережение после аккуратной скидки своего играющего тренера в «Спартаке» и капитана сборной Антона Шкарина.
Мы же отыграли первый период на ноль. Чужков один раз выгреб мяч буквально с линии ворот, а сменивший его Антон Кошарный как начал свой отрезок, намертво забрав опасный штрафной, так и отыграл весь матч идеально. Когда же испанцы начали второй тайм с удара, на линии вовремя оказалась наша
Признаться, многим в этот момент стало тревожно, но как же вовремя очередной важный — и свой пятый на турнире — гол забил Борис Никоноров! Столкнувшись с вратарем соперника, не выключился из эпизода и, вскочив на ноги, с разворота эффектно поразил цель. И практически сразу удача улыбнулась Макарову. Штрафной, сверхдальняя дистанция, и отскок от кочки ставит в тупик голкипера испанцев Дону.
Дальше, правда, дела пошли не так, как хотелось бы.
Соперник реализовал численное преимущество, 3:0 за две минуты превратились в 3:2, и мы получили очередную инфарктную игру. В третьем периоде напряжение достигло пика. На площадке буквально искрило, и качели могли качнуться в любую сторону. За 3:58 до конца Кошарный вытащил бисиклету Пабло Гонсалеса, а Никоноров ценой второго за матч болезненного повреждения заблокировал добивание в пустой угол. Испанцы же не остановили игру, когда на песке остались лежать столкнувшиеся друг с другом Кирилл Романов и Дмитрий Шишин.
Пик — удаление Федора Земскова, который получил две желтые карточки. Две минуты в меньшинстве мы стояли стеной, а Папоротный выдал невероятный номер. Дотащил мяч до угла площадки и, выйдя из окружения двух испанцев, с разворота пробил мимо рванувшего помогать партнерам Доны. Папоротного, как и еще двух наших звезд, не будет в полуфинале, тревожно и за державшегося за спину Кошарного. Но главное — Россия продолжает поход за мечтой. В субботу — продолжение со Швейцарией.