Лидер «Астаны» заинтересовал клубы из РПЛ и Германии

По данным источника, помимо словацкого «Слована», интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба — один из РПЛ, второй из второй немецкой Бундеслиги. Отмечается, что многое будет зависеть от его игры за сборную своей страны в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.