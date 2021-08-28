Лидер «Астаны» заинтересовал клубы из РПЛ и Германии
За футболистом «Астаны» и сборной Армении Тиграном Барсегяном следят некоторые зарубежные клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
За футболистом «Астаны» и сборной Армении Тиграном Барсегяном следят некоторые зарубежные клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным источника, помимо словацкого «Слована», интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба — один из РПЛ, второй из второй немецкой Бундеслиги. Отмечается, что многое будет зависеть от его игры за сборную своей страны в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.
27-летний Барсегян выступает за «Астану» с прошлого года, а ранее защищал цвета другого представителя чемпионата Казахстана — «Кайсара». В нынешнем сезоне КПЛ он провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть ассистов.