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15:12 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» заинтересовал клубы из РПЛ и Германии

За футболистом «Астаны» и сборной Армении Тиграном Барсегяном следят некоторые зарубежные клубы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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По данным источника, помимо словацкого «Слована», интерес к игроку проявляют еще как минимум два клуба — один из РПЛ, второй из второй немецкой Бундеслиги. Отмечается, что многое будет зависеть от его игры за сборную своей страны в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

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27-летний Барсегян выступает за «Астану» с прошлого года, а ранее защищал цвета другого представителя чемпионата Казахстана — «Кайсара». В нынешнем сезоне КПЛ он провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть ассистов.

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