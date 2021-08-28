Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Герта
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Челси
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Специя
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Бордо
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-2
Олимп-Долгопрудный
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брентфорд
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Эвертон
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Байер
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Гройтер Фюрт
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Фрайбург
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Арсенал
50
Футбол. Первый дивизион
29.08
СКА-Хабаровск
Кубань
Все события
Фоторепортажи
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, по пенальти обыграв Швейцарию

Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В полуфинальном матче российские футболисты обыграли команду Швейцарии со счётом 5:5 (по пенальти — 5:4).

Уже на первой минуте Юрий Крашенинников открыл счёт в матче, спустя 4 минуты Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России.

Ответный гол в первом периоде забил со штрафного Ноэль Отт. После перерыва Андрей Котенев вновь довёл преимущество хозяев до двух мячей.

Переломной в матче стала 18-я минута, когда Гленн Ходель за 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперёд сборную Швейцарии.

В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. На последней минуте основного времени Антон Шкарин сравнял счёт.

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти вратарь россиян Денис Пархоменко парировал один из мячей швейцарцев.

За выход в финал сборная России сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Сенегала и Японии.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва
Полуфинал

Швейцария — Россия — 5:5 (1:2, 3:1, 1:2, 0:0, по пен. — 5:4).
Голы: Отт, 6, Ходель, 18, 19, 30 (с пен.), Станкович, 22 — Крашенинников, 1, Никоноров, 5, 34, Котенев, 13, Шкарин, 36.

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Почему умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун? Вся правда 20 лет спустя
«Рубин» купил датчанина, который забивал сборной России на Евро
«Спартак» недоволен расписанием матчей ЛЕ и обратился в УЕФА
«Манчестер Сити» забил «Арсеналу» пять безответных мячей
Голы Варди и Олбрайтона помогли «Лестеру» обыграть «Норвич»
«Реал» отдал Альваро Одриосолу в аренду в «Фиорентину»
Лука Модрич не сыграет со сборной России в отборе ЧМ-2022
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь