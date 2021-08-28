Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, по пенальти обыграв Швейцарию

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В полуфинальном матче российские футболисты обыграли команду Швейцарии со счётом 5:5 (по пенальти — 5:4).

Уже на первой минуте Юрий Крашенинников открыл счёт в матче, спустя 4 минуты Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России.

Ответный гол в первом периоде забил со штрафного Ноэль Отт. После перерыва Андрей Котенев вновь довёл преимущество хозяев до двух мячей.

Переломной в матче стала 18-я минута, когда Гленн Ходель за 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперёд сборную Швейцарии.

В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. На последней минуте основного времени Антон Шкарин сравнял счёт.

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти вратарь россиян Денис Пархоменко парировал один из мячей швейцарцев.

За выход в финал сборная России сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Сенегала и Японии.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва

Полуфинал