Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти

Швейцария — Россия — 5: 5 (1:2, 3:1, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Крашенинников, 1 (0:1). Никоноров, 5 (0:2). Отт, 6 (1:2). Котенев, 13 (1:3). Ходель, 18 (2:3). Ходель, 19 (3:3). Станкович, 22 (4:3). Ходель, 30 — с пенальти (5:3). Никоноров, 34 (5:4). Шкарин 36 (5:5).

Серия пенальти: Борер — 1:0. Федоров — 1:1. Штайнеманн — 1:1 (вратарь). Никоноров — 1:2. Спакка — 2:2. Шишин — 2:3. Ходель — 3:3. Новиков — 3:4. Станкович — 4:4. Крашенинников — 4:5.

Без трех лидеров

Говорят, многие тренеры начинают думать о следующей игре, когда раздается финальный свисток. Не все, конечно, но в случае с наставником российской сборной Михаилом Лихачевым после невероятно драматичного четвертьфинала с Испанией именно так и было. Причина — дисквалификация сразу трех важнейших футболистов. Да, Федор Земсков на этом турнире не так ярок, как на ЧМ-2019, и забил всего один гол своей фирменной бисиклетой, но он важен в командной игре. А класс может проявиться даже в одном эпизоде, который способен решить все.

Что до Алексея Макарова и Артура Папоротного — они на домашнем чемпионате мира системообразующие исполнители. Бойцы, трудяги и одновременно звезды в атаке, заменить которых крайне сложно. Хотя два года назад — в легендарном четвертьфинале с Бразилией — этот же тандем отсутствовал по аналогичной причине, и все равно справились.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTHPXdLs-w1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTHPXdLs-w1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTHPXdLs-w1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Пляжный футбол России (@teamrussia_beachsoccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хорошо, что обошлось без серьезной травмы у голкипера Станислава Кошарного. Ночь после Испании он провел в больнице, однако обследование не выявило у него серьезной травмы спины, и наутро голкипер вернулся в расположение сборной. В заявке у нас, впрочем, были все три голкипера, включая еще не игравшего на этом турнире Дениса Пархоменко.

«Даже не знаю, может самому переодеться уже? Будем готовиться, мы проходили разные ситуации за эти годы. Будем выходить и бороться до последнего патрона», — сказал Лихачев в интервью BSRussia.

Знать и уметь

Швейцария на этом чемпионате хороша. Хотя и вскочила в последний вагон уходящего поезда благодаря отказу ехать в Москву со стороны Украины, которой она уступила в четвертьфинале отборочного цикла. Это, конечно, не Дания на Евро-1992, но определенные аналогии имеются. Выступления в финальной стадии швейцарцы начали с победы по пенальти над Бразилией, после чего обыграли Белоруссию и Сальвадор, а на старте плей-офф со счетом 10:1 уничтожили Уругвай, сенсационно не пустивший в четвертьфинал действующих чемпионов мира португальцев.

«Они на этом турнире забивают стабильно много, но в обороне у них существуют зоны, в которые можно врываться и забивать. Будет классный матч. Я ожидаю большое количество голов и очень верю, что они будут с нашей стороны», — делился мнением о сопернике для BSRussia лучший бомбардир сборной России Борис Никоноров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CTH36EfD2Ik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CTH36EfD2Ik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CTH36EfD2Ik/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Пляжный футбол России (@teamrussia_beachsoccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное — команда не только все знала о сильных и слабых сторонах соперника, но и знала, как это использовать. Максим Чужков в дебюте сделал буквально все. Потащил сложнейший удар, а потом выдал такой пас к чужим воротам, что уже на 36-й секунде Юрий Крашенинников с лета выстрелил в дальний угол. Россия и без звезд может сделать красиво! А характер с нами всегда — независимо от состава. Никоноров его в который уже раз продемонстрировал, когда перед вторым голом выцарапал мяч у защитника.

Швейцарии, которая подошла к полуфиналу в статусе самой результативной команды турнира, в первом периоде мало что позволяли. Из нескольких перспективных штрафных соперник реализовал один — за счет коварного рикошета от песка. А лучший снайпер чемпионата Деян Станкович перед перерывом получил желтую карточку, не успев к мячу.

Почти шок

За здравие началась и вторая треть игры. Андрей Котенев вместо удара через себя исполнил передачу, а когда защитник неудачно вынес мяч, с подбора левой пробил в «девятку». Дебютант чемпионатов мира с каждым матчем превращается во все более важную фигуру. Только швейцарцы с их качеством игры, на чем, кстати, делал акцент Лихачев, могли взорваться в любой момент. В итоге Гленн Ходель за 46 секунд дважды пробил занявшего место в воротах Кошарного, начав с бисиклеты после аута, а потом Станкович довел свой лицевой счет до десяти мячей.

Атака, по ходу которой мяч ни разу не опустился на песок, завершилась ударом «ножницами» и получилась шедевральной. Это было одновременно красиво и больно, ведь к третьему периоду 3:1 превратились в 3:4. Вдобавок ко всему появились новые претензии к судьям — подключившегося в атаку Кошарного сбили с ног, однако арбитр игру не остановил. Что ж, требовалось спасать игру, не рассчитывая на благосклонность людей со свистками.

К соперникам вопросом точно не было, и Станкович заслужил приз фейр-плей. Когда судья не зафиксировал его фол, и наш игрок получил повреждение, капитан швейцарцев благородно не продолжил атаку. Но есть ситуации, когда все очевидно. Как «фол последней надежды» Михаэля Мицева. Увы, Кирилл Романов не только не смог пробить вратаря: в большинстве он получил второе предупреждение, а двойным наказание сделал оформивший с пенальти хет-трик Ходель.

Новое чудо на песке

Однако в пляжном футболе сдаваться не принято. А при потрясающих трибунах в «Лужниках» это просто невозможно. Никоноров — а кто же еще — забил сумасшедший гол. С разворота из-под защитника, и мяч проскочил между ногами обескураженного Эллиота Монода. И за оставшиеся две с половиной минуты было столько поводов говорить о драме!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTH9T9qjoqP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTH9T9qjoqP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTH9T9qjoqP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Пляжный футбол России (@teamrussia_beachsoccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За 1:23 до конца после срезки защитника Андрей Нокиков головой не попал в беззащитный угол. Никоноров, как в баскетболе, пошел на умышленный фол. Потом заработал его сам, и швейцарский вратарь потащил штрафной от Антона Шкарина. Но именно 38-летний капитан и двукратный чемпион мира зажег на табло две «пятерки» за 19 секунд до конца основного времени!

Овертайм — продолжение безумия. С нашими отличными атаками. С сумасшедшим сэйвом Кошарного и промахом Станковича по пустым воротам. Эта битва была обречена закончиться серией пенальти, которую в воротах начал Пархоменко. На этом турнире у каждого должен быть свой звездный час. Денис отбил второй удар, а Крашенинников как начал игру голом, так и закончил ее решающим пенальти. Россия в финале! Идем за золотом.