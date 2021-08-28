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22:04 (мск), источник: Газета.Ру

Определился соперник России по финалу ЧМ по пляжному футболу

Сборная Японии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу обыграла Сенегал со счетом 5:2.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, в финале японцы встретятся со сборной России. Матч состоится 29 августа, в Москве. Начало встречи — в 19.30 (мск).

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На групповом этапе Россия в дополнительное время обыграла команду США (5:4), а также одержала победу над Парагваем в серии пенальти 4:4 (5:4) и Японией (7:1). В активе хозяев турнира шесть набранных очков, столько же у сборной Японии, но разница забитых и пропущенных мячей позволила россиянам возглавить группу А.

Ранее сборная России в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в серии пенальти одержала победу над Швейцарией (5:5, 5:4 пен).

Счет на первой минуте открыл россиянин Юрий Крашенинников. Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России. Ноэль Отт сократил отставание швейцарцев. Во втором тайме Андрей Котенев сделал счет 3:1. На 18-й минуте швейцарец Гленн Ходель вновь сократил отставание своей команды, а через 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперед сборную Швейцарии. В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. За 19 секунд до окончания основного времени Антон Шкарин сравнял счет.

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти россияне оказались сильнее — 5:4 в пользу хозяев.

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