Пляжный футбол — огонь! Но шансов попасть в олимпийскую программу у него нет никаких

В Москве сейчас завершается чемпионат мира по пляжному футболу, и все, кому удалось посетить матчи, — в полнейшем восторге. Игра смотрится. Голов много и на любой вкус. Здесь никого не удивишь ударом через себя в «девятку» или дублем вратаря. А ход матча может кардинально измениться за минуту. Японцы, например, в группе за 60 секунд успели отгрузить «треху» Парагваю.

Интрига, динамичность, непредсказуемость — все это на руку относительно молодому виду спорта. Кроме того, у «пляжки» — шикарная география. В полуфинале ЧМ — Сенегал. Лишь в дополнительное время в четвертьфинале проиграли японцам парни из Таити. Конкурентоспособные сборные есть на всех континентах. Причем в полном порядке даже совсем экзотические для большого спорта страны — Соломоновы Острова, Сальвадор и, например, Мозамбик. Что особенно приятно для нас — Россия в этом в футболе один из мировых грандов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSzeLstMhns/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSzeLstMhns/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSzeLstMhns/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Пляжный футбол России (@teamrussia_beachsoccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, пляжному футболу прямая дорога в олимпийскую программу. Но, увы, шансы на это минимальны.

Игровым видам спорта сложнее пролезать на Олимпийские игры

Первая проблема — в раздутости Олимпиад. Уже давно было подсчитано и запротоколировано, что максимальное количество спортсменов на летних Играх не должно превышать определенные лимиты. Потому что атлеты банально не поместятся в Олимпийской деревне, а в столовой будет полный коллапс. Из-за этого МОК, чтобы включить новые виды, приходится исключать какие-то из старых.

В этом смысле добавлять индивидуальные виды спорта в программу гораздо проще. В том же брейк-дансе, который будет представлен в Париже-2024, сделают квоту в 20−30 спортсменов — и никаких проблем. В пляжном футболе же одна команда — это уже 12 игроков. Если сборных будет 16, то это уже 192. А ведь еще персонал. То есть квота уйдет далеко за 200. Получается, по-хорошему, нужно исключать из программы какой-то другой игровой вид спорта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSrcKGKMcwQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSrcKGKMcwQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSrcKGKMcwQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Пляжный футбол России (@teamrussia_beachsoccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вариант с заменой пляжного футбола на классический, о чем говорят в комментариях на спортивных сайтах, исключен. В России внимание к олимпийскому турниру минимальное — потому что наша сборная с Сеула-1988 туда не отбиралась. В остальном мире отношение к нему тоже неоднозначное — например, клубы не особо хотят отпускать на Олимпиады игроков. Чтобы не было конкуренции с чемпионатами мира, действует возрастной ценз — 23 года, правда, в состав можно добавлять трех ветеранов. Но для многих футболистов Олимпиада — турнир, в котором хочется принять участие. О чем говорить, если олимпийские медали выигрывали Месси, Неймар, Роналдиньо, Пирло и Хави. А среди триумфаторов Токио-2020, например, 36-летний Дани Алвес. Так что большой футбол с его рейтингами никуда с Игр не денется.

Нужно срочно развивать женский футбол

Еще более проблемная история для пляжного футбола — женщины. МОК давно уже определил гендерное равенство как один из своих главных принципов. И сейчас включение в олимпийскую программу вида спорта, в котором соревновались бы только мужчины или только женщины, невозможно.

А с женским пляжным футболом пока все очень туго. Ситуация настолько грустная, что до сих пор не проводится даже чемпионатов мира, а в рейтинге ФИФА всего лишь 19 команд. Две недели назад в «Лужниках» прошел первый в истории женский Межконтинентальный кубок, в котором приняли участие Россия, Бразилия, Испания и США. Но это, конечно же, не то. Мужчин-синхронистов в мире больше, чем девушек, занимающихся пляжным футболом. Это о многом говорит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSmvLa6stjS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSmvLa6stjS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSmvLa6stjS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Пляжный футбол России (@teamrussia_beachsoccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И пока у женщин не будет нормального чемпионата мира, об Олимпийских играх пляжному футболу можно даже не мечтать.