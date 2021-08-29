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12:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пляжный футбол — огонь! Но шансов попасть в олимпийскую программу у него нет никаких

Зато в Париже-2024 разыграют медали в брейк-дансе.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве сейчас завершается чемпионат мира по пляжному футболу, и все, кому удалось посетить матчи, — в полнейшем восторге. Игра смотрится. Голов много и на любой вкус. Здесь никого не удивишь ударом через себя в «девятку» или дублем вратаря. А ход матча может кардинально измениться за минуту. Японцы, например, в группе за 60 секунд успели отгрузить «треху» Парагваю.

Интрига, динамичность, непредсказуемость — все это на руку относительно молодому виду спорта. Кроме того, у «пляжки» — шикарная география. В полуфинале ЧМ — Сенегал. Лишь в дополнительное время в четвертьфинале проиграли японцам парни из Таити. Конкурентоспособные сборные есть на всех континентах. Причем в полном порядке даже совсем экзотические для большого спорта страны — Соломоновы Острова, Сальвадор и, например, Мозамбик. Что особенно приятно для нас — Россия в этом в футболе один из мировых грандов.

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Казалось бы, пляжному футболу прямая дорога в олимпийскую программу. Но, увы, шансы на это минимальны.

Игровым видам спорта сложнее пролезать на Олимпийские игры

Первая проблема — в раздутости Олимпиад. Уже давно было подсчитано и запротоколировано, что максимальное количество спортсменов на летних Играх не должно превышать определенные лимиты. Потому что атлеты банально не поместятся в Олимпийской деревне, а в столовой будет полный коллапс. Из-за этого МОК, чтобы включить новые виды, приходится исключать какие-то из старых.

В этом смысле добавлять индивидуальные виды спорта в программу гораздо проще. В том же брейк-дансе, который будет представлен в Париже-2024, сделают квоту в 20−30 спортсменов — и никаких проблем. В пляжном футболе же одна команда — это уже 12 игроков. Если сборных будет 16, то это уже 192. А ведь еще персонал. То есть квота уйдет далеко за 200. Получается, по-хорошему, нужно исключать из программы какой-то другой игровой вид спорта.

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Вариант с заменой пляжного футбола на классический, о чем говорят в комментариях на спортивных сайтах, исключен. В России внимание к олимпийскому турниру минимальное — потому что наша сборная с Сеула-1988 туда не отбиралась. В остальном мире отношение к нему тоже неоднозначное — например, клубы не особо хотят отпускать на Олимпиады игроков. Чтобы не было конкуренции с чемпионатами мира, действует возрастной ценз — 23 года, правда, в состав можно добавлять трех ветеранов. Но для многих футболистов Олимпиада — турнир, в котором хочется принять участие. О чем говорить, если олимпийские медали выигрывали Месси, Неймар, Роналдиньо, Пирло и Хави. А среди триумфаторов Токио-2020, например, 36-летний Дани Алвес. Так что большой футбол с его рейтингами никуда с Игр не денется.

Нужно срочно развивать женский футбол

Еще более проблемная история для пляжного футбола — женщины. МОК давно уже определил гендерное равенство как один из своих главных принципов. И сейчас включение в олимпийскую программу вида спорта, в котором соревновались бы только мужчины или только женщины, невозможно.

А с женским пляжным футболом пока все очень туго. Ситуация настолько грустная, что до сих пор не проводится даже чемпионатов мира, а в рейтинге ФИФА всего лишь 19 команд. Две недели назад в «Лужниках» прошел первый в истории женский Межконтинентальный кубок, в котором приняли участие Россия, Бразилия, Испания и США. Но это, конечно же, не то. Мужчин-синхронистов в мире больше, чем девушек, занимающихся пляжным футболом. Это о многом говорит.

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И пока у женщин не будет нормального чемпионата мира, об Олимпийских играх пляжному футболу можно даже не мечтать.

Владимир Иванов

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