Ушел из жизни легенда советского и белорусского футбола Юрий Пудышев

«На 68-м году жизни перестало биться сердце Юрия Пудышева. Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского “Динамо” в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе ФК БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда, — говорится в сообщении. — ФК БАТЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Вечная память».