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13:56 (мск), источник: БЕЛТА

Ушел из жизни легенда советского и белорусского футбола Юрий Пудышев

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни легенда советского и белорусского футбола Юрий Пудышев. Такая информация опубликована на сайте футбольного клуба БАТЭ, сообщает БЕЛТА.

БАТЭ
Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

«На 68-м году жизни перестало биться сердце Юрия Пудышева. Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского “Динамо” в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе ФК БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда, — говорится в сообщении. — ФК БАТЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Вечная память».

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В 1997—2003 годах Пудышев ассистировал Юрию Пунтусу в главной команде «желто-синих». Вместе с БАТЭ он становился двукратным чемпионом Беларуси (1999, 2002), трехкратным серебряным (1998, 2000, 2003) и бронзовым (2001) призером. С осени 2011 по 2018 год трудился с дублирующим составом БАТЭ, а с 2019-го работал тренером подрастающего поколения — в юношеской команде игроков 2005 года рождения.

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