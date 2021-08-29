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Сборная Швейцарии стала бронзовым призером ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборная Швейцарии по пляжному футболу выиграла бронзу чемпионата мира, который проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В матче за третье место швейцарцы обыграли команду Сенегала со счетом 9:7 (3:3, 3:2, 3:2).

В составе победителей забивали Филипп Борер (9-я минута), Эллиот Монод (10, 16), Гленн Ходель (11, 34, 36), Сандро Спаккаротелла (21), Ноэль Отт (21, 36, с пенальти).

За Сенегал хет-трик оформил Нину Диатта (9, 13, 36), еще по голу забили Мамаду Силла (3), Мамур Дианье (10), Папа Ндур (14), и Диане Мандионе (33).

Победитель чемпионата мира определится в матче Россия — Япония.

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