Сборная Швейцарии стала бронзовым призером ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборная Швейцарии по пляжному футболу выиграла бронзу чемпионата мира, который проходит в Москве.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборная Швейцарии по пляжному футболу выиграла бронзу чемпионата мира, который проходит в Москве.
В матче за третье место швейцарцы обыграли команду Сенегала со счетом 9:7 (3:3, 3:2, 3:2).
В составе победителей забивали Филипп Борер (9-я минута), Эллиот Монод (10, 16), Гленн Ходель (11, 34, 36), Сандро Спаккаротелла (21), Ноэль Отт (21, 36, с пенальти).
За Сенегал
Победитель чемпионата мира определится в матче Россия — Япония.