Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира по пляжному футболу

В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Японии со счётом 5:2.

Счёт в первом периоде открыл Фёдор Земсков, но сразу после перерыва Такуйя Акагума забил ответный гол. Юрий Крашенинников и Андрей Новиков довели преимущество России до двух мячей, но Акагума, забив пенальти, сократил отставание.

Ещё до второго перерыва Артур Папоротный восстановил статус-кво. В третьем периоде Крашенинников забил свой второй мяч в этом матче.

Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира (ранее в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва

Финал