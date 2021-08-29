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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в третий раз в истории и впервые с 2013 года завоевала золотые медали чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"
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В финальном матче подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Японии со счётом 5:2.

Счёт в первом периоде открыл Фёдор Земсков, но сразу после перерыва Такуйя Акагума забил ответный гол. Юрий Крашенинников и Андрей Новиков довели преимущество России до двух мячей, но Акагума, забив пенальти, сократил отставание.

Ещё до второго перерыва Артур Папоротный восстановил статус-кво. В третьем периоде Крашенинников забил свой второй мяч в этом матче.

Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира (ранее в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва
Финал

Россия — Япония — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы: Земсков, 4, Крашенинников, 13, 34, Новиков, 15, Папоротный, 19 — Акагума, 13, 16 (с пен.).

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