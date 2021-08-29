Короли мира! Россия — трехкратный чемпион мира по пляжному футболу!
Наша сборная уверенно выиграла финал домашнего турнира у Японии.
Наша сборная уверенно выиграла финал домашнего турнира у Японии.
Между групповым турниром и началом
В общем, наших парней ждал еще один «матч жизни», как охарактеризовал полуфинал Лихачев. И хотя в наш состав вернулись отбывшие дисквалификации звезды — Алексей Макаров, Артур Папоротный и Федор Земсков, важно было еще и выбросить из головы разгром Японии в концовке группового раунда (7:1). Не суть важно, старались ли «Синие самураи» убежать от Испании в четвертьфинале или нет, они явно сыграли не в истинную силу.
В принципе получается, что Россия и Япония — самые стабильные сборные последних ЧМ. Родоначальники пляжного футбола и самая титулованная на планете Бразилия после триумфа 2017 года второй раз подряд вылетела уже на первой стадии
Суть же комментариев в преддверии решающего матча сводилась к двум словам — победа и золото. Добывать его пришлось в ожидаемо максимально плотной и напряженной игре. По ходу первого периода не возникало даже привычной для пляжки зрелищности. Но это в целом, а в одном эпизоде Земсков исполнил свой фирменный шедевр. Кажется, поражать цель бисиклетой он умеет едва ли не лучше всех в мировом футболе.
Этого хватило, чтобы уйти на перерыв с минимальным перевесом, однако в начале второй трети нашу почти идеальную оборону пробил Такауя Акагума. Впрочем, действуя с позиции силы, Россия этого словно не заметила. Спустя шесть секунд после возобновления встречи Юрий Крашенинников с его железными нервами и умением забивать решающие пенальти отправил мяч в сетку со штрафного. А еще один стандарт принес успех уже Андрею Новикову.
Да, мы получили пенальти в свои ворота, только и на него отреагировали образцово. Папоротный бил с центра площадки, и мяч проскочил в сетку под Юсуке Каваи. В финалах так ошибаться нельзя. Здесь нужно спасать, что и сделал вытащивший два тяжелейших удара Станислав Кошарный. Два гола перед третьим таймом — это стало мощной заявкой на титул даже с поправкой на непредсказуемость пляжки.
На результат последние 12 минут мы отыграли, словно для учебников. И Крашенинников ударом с носка поставил эффектную точку.
Наши парни — первые спустя восемь лет и в третий раз в истории! И все это — за десять волшебных лет под руководством Лихачева.
Слезы на последних минутах на нашей скамейке пробивали самых железных людей. Это точно наш футбол! Парни, вы сделали нас счастливыми! Гуляем всю ночь до утра, заслужили!
Япония — Россия — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Голы: Земсков, 4 (0:1). Акагума, 13 (1:1). Крашенинников, 13 (1:2). Новиков, 15 (1:3). Акагума, 16 — с пенальти (2:3). Папоротный, 19 (2:4). Крашенников, 34 (2:5).