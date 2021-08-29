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22:57 (мск), источник: Матч ТВ

Президент ФИФА назвал ЧМ по пляжному футболу в Москве лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в России.

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— Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции. Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире.

Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив, — сказал Инфантино.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В финале турнира россияне победили команду Японии со счетом 5:2.

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