Президент ФИФА назвал ЧМ по пляжному футболу в Москве лучшим в истории
Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в России.
Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в России.
— Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции. Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире.
Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив, — сказал Инфантино.
Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В финале турнира россияне победили команду Японии со счетом 5:2.